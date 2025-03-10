https://ria.ru/20250310/pozhar-2004165413.html

Возгорание магния в Ульяновске локализовали

Возгорание магния в Ульяновске локализовали - РИА Новости, 10.03.2025

Возгорание магния в Ульяновске локализовали

Пожарные локализовали возгорание технического магния на открытой территории предприятия по утилизации отходов в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:45:00+03:00

2025-03-10T18:45:00+03:00

2025-03-10T18:45:00+03:00

происшествия

ульяновск

россия

ульяновская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магний

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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание технического магния на открытой территории предприятия по утилизации отходов в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Ульяновской области. "На открытой территории предприятия по утилизации отходов в Ульяновске произошел пожар. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение технического магния. В настоящее время пожар локализован", - заявили в ведомстве. В тушении задействованы 49 специалистов и 11 единиц техники. Ранее в соцсетях появились публикации, в которых очевидцы сообщили о взрывах в районе поселка Сельдь и возгорании. В региональном главке МЧС сообщали, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте горения технического магния в поселке Новосельдинском в городском округе Ульяновска. Как пояснили РИА Новости в экстренных службах, зафиксировано возгорание магния на 20 квадратных метрах. Общая площадь хранения магния, предположительно, составляет 40 квадратных метров.

https://ria.ru/20250222/pozhar-2001040844.html

https://ria.ru/20241119/pozhar--1984654421.html

ульяновск

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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магний