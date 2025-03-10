https://ria.ru/20250310/pozhar-2004165413.html
Возгорание магния в Ульяновске локализовали
Возгорание магния в Ульяновске локализовали - РИА Новости, 10.03.2025
Возгорание магния в Ульяновске локализовали
Пожарные локализовали возгорание технического магния на открытой территории предприятия по утилизации отходов в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:45:00+03:00
2025-03-10T18:45:00+03:00
2025-03-10T18:45:00+03:00
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004150834_0:589:960:1129_1920x0_80_0_0_d48223233a6609f4bf49a95dcb441827.jpg
САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание технического магния на открытой территории предприятия по утилизации отходов в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Ульяновской области. "На открытой территории предприятия по утилизации отходов в Ульяновске произошел пожар. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение технического магния. В настоящее время пожар локализован", - заявили в ведомстве. В тушении задействованы 49 специалистов и 11 единиц техники. Ранее в соцсетях появились публикации, в которых очевидцы сообщили о взрывах в районе поселка Сельдь и возгорании. В региональном главке МЧС сообщали, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте горения технического магния в поселке Новосельдинском в городском округе Ульяновска. Как пояснили РИА Новости в экстренных службах, зафиксировано возгорание магния на 20 квадратных метрах. Общая площадь хранения магния, предположительно, составляет 40 квадратных метров.
https://ria.ru/20250222/pozhar-2001040844.html
https://ria.ru/20241119/pozhar--1984654421.html
ульяновск
россия
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004150834_0:499:960:1219_1920x0_80_0_0_84c13a63c4cc32c9b70a468fc97766eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магний
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Магний
Возгорание магния в Ульяновске локализовали
МЧС: возгорание технического магния на предприятии в Ульяновске локализовали