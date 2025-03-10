https://ria.ru/20250310/politsija-2004031701.html

Полиция установила участников драки в Челябинске

Полиция установила участников драки в Челябинске - РИА Новости, 10.03.2025

Полиция установила участников драки в Челябинске

Полиция установила участников инцидента с дракой около магазина в Челябинске, травмы никто из мальчиков не получил, с их законными представителями проведены... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:43:00+03:00

2025-03-10T10:43:00+03:00

2025-03-10T10:43:00+03:00

происшествия

челябинск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар – РИА Новости. Полиция установила участников инцидента с дракой около магазина в Челябинске, травмы никто из мальчиков не получил, с их законными представителями проведены беседы, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее 8 марта в Telegram-канале, посвященном Челябинску, разместили видео с дракой четырех мальчиков около магазина. В один момент одного из мальчиков другой ребенок с силой пинает в спину ногой, прохожие не пытаются их разнять. Уточняется, что одного мальчика также пырнули в руку ножом. Полиция сообщала, что происшествие зарегистрировано в органах внутренних дел Челябинска, изложенные в сообщении сведения проверяются. "В результате кропотливой работы и благодаря использованию современных технологий были установлены участники происшествия: все они являются малолетними и знакомы друг с другом. Информация о причинении друг другу травм не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении. Дети и их законные представители были опрошены, претензии друг к другу стороны не высказали и от написания заявлений отказались, уточняется в сообщении. Но сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу о недопущении противоправных деяний и разъяснили наступающие негативные последствия, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250302/strelba-2002611160.html

https://ria.ru/20241112/chelyabinsk-1983402298.html

челябинск

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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)