Песков сделал заявление о ситуации вокруг российских военных баз в Сирии
Песков: РФ не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских лиц - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.
Гатилов рассказал о контактах России со спецпосланником ООН по Сирии
10 февраля, 17:09
SOHR 8 марта обвинила новые власти Сирии в проведении военных операций, жертвами которых стали порядка 340 человек, включая женщин и детей. В свою очередь очевидцы в районе проведения операции сообщили РИА Новости о том, что в их деревню заходили иностранцы. Они также добавили, что видели в интернете, что много людей собралось в международном аэропорту в Хмеймим. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что беженцы якобы могли искать укрытия на российской авиабазе.
"По базам мы ничего не комментируем", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные сообщения.