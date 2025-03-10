https://ria.ru/20250310/peskov-2004072684.html

Песков сделал заявление о ситуации вокруг российских военных баз в Сирии

Песков сделал заявление о ситуации вокруг российских военных баз в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025

Песков сделал заявление о ситуации вокруг российских военных баз в Сирии

Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:10:00+03:00

2025-03-10T13:10:00+03:00

2025-03-10T14:27:00+03:00

сирия

россия

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латакия (город)

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских лиц - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.SOHR 8 марта обвинила новые власти Сирии в проведении военных операций, жертвами которых стали порядка 340 человек, включая женщин и детей. В свою очередь очевидцы в районе проведения операции сообщили РИА Новости о том, что в их деревню заходили иностранцы. Они также добавили, что видели в интернете, что много людей собралось в международном аэропорту в Хмеймим. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что беженцы якобы могли искать укрытия на российской авиабазе."По базам мы ничего не комментируем", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные сообщения.

https://ria.ru/20250210/gatilov-1998459004.html

https://ria.ru/20250204/lavrov-1997287508.html

сирия

россия

латакия (город)

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сирия, россия, в мире, латакия (город), дмитрий песков