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Песков сделал заявление о ситуации вокруг российских военных баз в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
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13:10 10.03.2025 (обновлено: 14:27 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/peskov-2004072684.html
Песков сделал заявление о ситуации вокруг российских военных баз в Сирии
Песков сделал заявление о ситуации вокруг российских военных баз в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
Песков сделал заявление о ситуации вокруг российских военных баз в Сирии
Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:10:00+03:00
2025-03-10T14:27:00+03:00
сирия
россия
в мире
латакия (город)
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских лиц - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.SOHR 8 марта обвинила новые власти Сирии в проведении военных операций, жертвами которых стали порядка 340 человек, включая женщин и детей. В свою очередь очевидцы в районе проведения операции сообщили РИА Новости о том, что в их деревню заходили иностранцы. Они также добавили, что видели в интернете, что много людей собралось в международном аэропорту в Хмеймим. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что беженцы якобы могли искать укрытия на российской авиабазе."По базам мы ничего не комментируем", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные сообщения.
https://ria.ru/20250210/gatilov-1998459004.html
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997287508.html
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сирия, россия, в мире, латакия (город), дмитрий песков
Сирия, Россия, В мире, Латакия (город), Дмитрий Песков
Песков сделал заявление о ситуации вокруг российских военных баз в Сирии

Песков: РФ не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских лиц - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.
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SOHR 8 марта обвинила новые власти Сирии в проведении военных операций, жертвами которых стали порядка 340 человек, включая женщин и детей. В свою очередь очевидцы в районе проведения операции сообщили РИА Новости о том, что в их деревню заходили иностранцы. Они также добавили, что видели в интернете, что много людей собралось в международном аэропорту в Хмеймим. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что беженцы якобы могли искать укрытия на российской авиабазе.
"По базам мы ничего не комментируем", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные сообщения.
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