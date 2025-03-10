https://ria.ru/20250310/peskov-2004071425.html
Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025
Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о готовящихся переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:07:00+03:00
2025-03-10T13:07:00+03:00
2025-03-10T13:08:00+03:00
россия
саудовская аравия
сша
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о готовящихся переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе. "Нет, не могу. Это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о планах переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Ранее CNN сообщила, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html
россия
саудовская аравия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, Саудовская Аравия, США, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Песков не подтвердил информацию СМИ о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии