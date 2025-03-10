Рейтинг@Mail.ru
Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 10.03.2025 (обновлено: 13:08 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/peskov-2004071425.html
Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025
Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о готовящихся переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:07:00+03:00
2025-03-10T13:08:00+03:00
россия
саудовская аравия
сша
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о готовящихся переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе. "Нет, не могу. Это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о планах переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Ранее CNN сообщила, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html
россия
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, Саудовская Аравия, США, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии

Песков не подтвердил информацию СМИ о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о готовящихся переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе.
"Нет, не могу. Это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о планах переговоров РФ и США в Саудовской Аравии.
Ранее CNN сообщила, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для контактов России и США
17 февраля, 12:57
 
РоссияСаудовская АравияСШАДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала