https://ria.ru/20250310/peskov-2004071425.html

Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии

Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025

Песков опроверг сообщения о переговорах России и США в Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о готовящихся переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:07:00+03:00

2025-03-10T13:07:00+03:00

2025-03-10T13:08:00+03:00

россия

саудовская аравия

сша

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о готовящихся переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе. "Нет, не могу. Это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о планах переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Ранее CNN сообщила, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html

россия

саудовская аравия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саудовская аравия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире