https://ria.ru/20250310/peskov-2004071260.html

США хотят увидеть желание мира со стороны Украины, заявили в Кремле

США хотят увидеть желание мира со стороны Украины, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.03.2025

США хотят увидеть желание мира со стороны Украины, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил, что... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:06:00+03:00

2025-03-10T13:06:00+03:00

2025-03-10T13:07:00+03:00

в мире

саудовская аравия

сша

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

майк уолтц

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон в ходе данных переговоров хочет увидеть желание мира со стороны Киева. "По Саудовской Аравии - здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, - хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях российской стороны от переговоров. Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.

https://ria.ru/20250310/economist-2004007780.html

саудовская аравия

сша

россия

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в мире, саудовская аравия, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, майк уолтц