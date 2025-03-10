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США хотят увидеть желание мира со стороны Украины, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.03.2025
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13:06 10.03.2025 (обновлено: 13:07 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/peskov-2004071260.html
США хотят увидеть желание мира со стороны Украины, заявили в Кремле
США хотят увидеть желание мира со стороны Украины, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.03.2025
США хотят увидеть желание мира со стороны Украины, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил, что... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:06:00+03:00
2025-03-10T13:07:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
майк уолтц
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон в ходе данных переговоров хочет увидеть желание мира со стороны Киева. "По Саудовской Аравии - здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, - хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях российской стороны от переговоров. Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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в мире, саудовская аравия, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, майк уолтц
В мире, Саудовская Аравия, США, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Майк Уолтц
США хотят увидеть желание мира со стороны Украины, заявили в Кремле

Песков: США хотят увидеть желание мира со стороны Украины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон в ходе данных переговоров хочет увидеть желание мира со стороны Киева.
"По Саудовской Аравии - здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, - хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях российской стороны от переговоров.
Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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В миреСаудовская АравияСШАРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМайк Уолтц
 
 
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