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В МИД Армении рассказали о сложностях мирных переговоров с Азербайджаном - РИА Новости, 10.03.2025
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17:27 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/peregovory-2004150856.html
В МИД Армении рассказали о сложностях мирных переговоров с Азербайджаном
В МИД Армении рассказали о сложностях мирных переговоров с Азербайджаном - РИА Новости, 10.03.2025
В МИД Армении рассказали о сложностях мирных переговоров с Азербайджаном
Азербайджан не полностью разделяет подход Армении по мирному договору, заявил в понедельник глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:27:00+03:00
2025-03-10T17:27:00+03:00
в мире
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Азербайджан не полностью разделяет подход Армении по мирному договору, заявил в понедельник глава армянского МИД Арарат Мирзоян. "К сожалению, мы не можем утверждать, что наш конструктивный подход полностью разделяется Азербайджаном. Более того, мы продолжаем слышать публичные заявления на высоком уровне, подразумевающие территориальные претензии к суверенной Республике Армения, в том числе через нарратив так называемого "Западного Азербайджана", - заявил Мирзоян, выступая в Индийском совете по международным делам. При этом он отметил, что Армения участвует в мирном процессе с Азербайджаном. "И сегодня, как никогда, мы близки к подписанию мирного договора — документа, посредством которого будут установлены межгосударственные отношения между двумя странами, основанные на уважении принципов суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и неприменения силы или угрозы силой", - добавил Мирзоян. Он добавил, что в контексте процесса нормализации отношений Ереван передал Баку конкретные взаимовыгодные предложения по разблокированию региональной транспортной инфраструктуры, а также предложил создать механизма взаимного контроля над вооружениями. Вместе с тем, по словам Мирзояна, остаются гуманитарные вопросы, касающиеся освобождения содержащихся в Азербайджане лиц. "Прямо сейчас в Азербайджане проходят показательные судебные процессы над 23 произвольно задержанными армянами, в ходе которых игнорируются стандарты прав человека и надлежащие правовые процедуры. Для достижения полного урегулирования и прочного мира необходимо подготовить общества к примирению. Нерешенные гуманитарные вопросы могут только помешать этому процессу", - отметил Мирзоян. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20250225/erevan-2001581903.html
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в мире, азербайджан, ереван, армения, арарат мирзоян, евросоюз
В мире, Азербайджан, Ереван, Армения, Арарат Мирзоян, Евросоюз
В МИД Армении рассказали о сложностях мирных переговоров с Азербайджаном

Мирзоян: Азербайджан не полностью разделяет подход Армении по мирному договору

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Азербайджан не полностью разделяет подход Армении по мирному договору, заявил в понедельник глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"К сожалению, мы не можем утверждать, что наш конструктивный подход полностью разделяется Азербайджаном. Более того, мы продолжаем слышать публичные заявления на высоком уровне, подразумевающие территориальные претензии к суверенной Республике Армения, в том числе через нарратив так называемого "Западного Азербайджана", - заявил Мирзоян, выступая в Индийском совете по международным делам.
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При этом он отметил, что Армения участвует в мирном процессе с Азербайджаном. "И сегодня, как никогда, мы близки к подписанию мирного договора — документа, посредством которого будут установлены межгосударственные отношения между двумя странами, основанные на уважении принципов суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и неприменения силы или угрозы силой", - добавил Мирзоян.
Он добавил, что в контексте процесса нормализации отношений Ереван передал Баку конкретные взаимовыгодные предложения по разблокированию региональной транспортной инфраструктуры, а также предложил создать механизма взаимного контроля над вооружениями.
Вместе с тем, по словам Мирзояна, остаются гуманитарные вопросы, касающиеся освобождения содержащихся в Азербайджане лиц. "Прямо сейчас в Азербайджане проходят показательные судебные процессы над 23 произвольно задержанными армянами, в ходе которых игнорируются стандарты прав человека и надлежащие правовые процедуры. Для достижения полного урегулирования и прочного мира необходимо подготовить общества к примирению. Нерешенные гуманитарные вопросы могут только помешать этому процессу", - отметил Мирзоян.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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