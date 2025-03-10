В Пакистане обеспокоились ограничениями на въезд в США граждан страны
Саид Шейх: Пакситан запросил в госдепе США разъяснения по поводу ограничений
Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мар – РИА Новости. Власти Пакистана запросили в государственном департаменте США разъяснения после сообщений о возможных ограничениях на въезд со стороны американских властей, заявил посол Пакистана Ризван Саид Шейх.
"Мы находимся в контакте с государственным департаментом, но пока ничего не было передано", — сообщил посол изданию Dawn.
Предположения о новом запрете на поездки появились на прошлой неделе, когда ряд газет США и Великобритании сообщили о появлении проекта создания "красного списка" стран, гражданам которых может быть запрещен въезд в США. Этот список в основном будет включать страны, в отношении которых ранее действовали ограничения на поездки, включая Кубу, Иран, Ливию, Северную Корею, Сомали, Судан, Сирию, Венесуэлу и Йемен.
По данным агентства Рейтер, Пакистан также может быть включен в список стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США, в рамках ужесточения администрацией Трампа контроля над нелегальной иммиграцией.
Позже газета New York Times сообщила, что гражданам Пакистана, возможно, не придется столкнуться с прямым запретом на поездки, но они могут подвергнуться "более тщательной проверке" при подаче заявления на визу. По данным издания, Пакистан может быть отнесен к "оранжевой" категории, что наложит ограничения на определенные типы виз. Страны этой категории будут иметь право только на такие визы, как деловые поездки для состоятельных лиц, но не для иммигрантов или туристов. Срок действия этих виз также может быть сокращен, и заявителям потребуется проходить очные собеседования.
В свою очередь посол Пакистана в США не подтвердил данные о появлении "цветовой" градации стран.
"В настоящее время это основано на новостных сообщениях. Пока ничего официального. Мы все еще ждем подтверждения", - сказал он.