https://ria.ru/20250310/oon-2004188417.html

В ООН заявили об отсутствии точной картины происходящего в Сирии

В ООН заявили об отсутствии точной картины происходящего в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025

В ООН заявили об отсутствии точной картины происходящего в Сирии

ООН не обладает "точной картиной" произошедших ожесточенных боестолкновений в прибрежных районах Сирии, но "зверства" определенно точно были, сообщил... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:01:00+03:00

2025-03-10T21:01:00+03:00

2025-03-10T21:01:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

стефан дюжаррик

василий небензя

оон

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ООН, 10 мар – РИА Новости. ООН не обладает "точной картиной" произошедших ожесточенных боестолкновений в прибрежных районах Сирии, но "зверства" определенно точно были, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. "У нас нет точной картины того, что произошло, ясно, что были совершены зверства, что погибли люди", – сказал он в ходе брифинга. Дюжаррик отметил, что представители офиса спецпосланника генсека ООН по Сирии находятся на связи с местными властями. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.

https://ria.ru/20250310/siriya-2004175486.html

https://ria.ru/20250310/oon-2004173530.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), стефан дюжаррик, василий небензя, оон