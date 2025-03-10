https://ria.ru/20250310/oon-2004186227.html
ООН сохранила присутствие в прибрежных районах Сирии
ООН сохранила присутствие в прибрежных районах Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
ООН сохранила присутствие в прибрежных районах Сирии
ООН сохраняет присутствие в прибрежных районах Сирии, где вспыхнули боестолкновения, некоторых из сотрудников Всемирной Организации оттуда эвакуировали, сообщил РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:44:00+03:00
2025-03-10T20:44:00+03:00
2025-03-10T20:44:00+03:00
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тартус (мухафаза)
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ООН, 10 мар - РИА Новости. ООН сохраняет присутствие в прибрежных районах Сирии, где вспыхнули боестолкновения, некоторых из сотрудников Всемирной Организации оттуда эвакуировали, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. "Были некоторый персонал, который переместили, но не в большом количестве", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос РИА Новости. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.
https://ria.ru/20250310/siriya-2004175486.html
https://ria.ru/20250310/oon-2004173530.html
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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), стефан дюжаррик, оон
В мире, Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Стефан Дюжаррик, ООН
ООН сохранила присутствие в прибрежных районах Сирии
Представитель Дюжаррик: ООН сохраняет присутствие в прибрежных районах Сирии