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Ученые получили "замедлитель" болезней Паркинсона и Альцгеймера - РИА Новости, 10.03.2025
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Наука
 
08:01 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/nauka-2003688457.html
Ученые получили "замедлитель" болезней Паркинсона и Альцгеймера
Ученые получили "замедлитель" болезней Паркинсона и Альцгеймера - РИА Новости, 10.03.2025
Ученые получили "замедлитель" болезней Паркинсона и Альцгеймера
Новое соединение, подавляющее регулируемую гибель клеток, разработали специалисты Марийского государственного университета в составе международного коллектива... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:01:00+03:00
2025-03-10T08:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новое соединение, подавляющее регулируемую гибель клеток, разработали специалисты Марийского государственного университета в составе международного коллектива. Вещество противодействует ферроптозу (процессу, играющему важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона) и оказывает защитное действие на митохондрии клеток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Ферроптоз — недавно открытая форма регулируемой гибели клеток. Из-за этого процесса развиваются нейродегенеративные заболевания: болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера, а также ишемическое повреждение органов, говорится в релизе.Некоторые соединения способны подавлять ферроптоз, однако могут быть ядовиты для живых клеток — такое действие веществ называется цитотоксичностью. Специалисты Марийского государственного университета, Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Института нефтехимии и катализа РАН с коллегами из Индии нашли молекулу, останавливающую регулируемую гибель клеток, при этом не убивая их.Согласно сообщению Минобрнауки РФ, новый ингибитор ферроптоза относится к производным фенотиазина, который является структурным фрагментом некоторых нейролептиков и красителей. Ученые считают, что механизм действия нового вещества связан с устранением избыточной продукции активных форм кислорода (АФК) в клетках."Результаты нашей работы открывают новые перспективы для разработки препаратов, нацеленных на борьбу с ферроптозом и патологиями, связанными с этим вариантом клеточной гибели. Особенно перспективным представляется алкильное производное фенотиазина, которое продемонстрировало высокую антиферроптозную активность при отсутствии цитотоксического эффекта", — приводятся слова автора исследования, профессора кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Марийского государственного университета Михаила Дубинина.Действие нового вещества было проверено на клеточной линии ВТ-474, а его антиоксидантное действие установлено при исследовании изолированных митохондрий печени крыс.
https://ria.ru/20250303/nauka-2002210256.html
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россия, марийский государственный университет, российская академия наук, социальный навигатор, общество, университетская наука
Наука, Россия, Марийский государственный университет, Российская академия наук, Социальный навигатор, Общество, Университетская наука

Ученые получили "замедлитель" болезней Паркинсона и Альцгеймера

© Фото предоставлено пресс-службой МарГУИсследовательская лаборатория кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Марийского государственного университета
Исследовательская лаборатория кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Марийского государственного университета - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой МарГУ
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новое соединение, подавляющее регулируемую гибель клеток, разработали специалисты Марийского государственного университета в составе международного коллектива. Вещество противодействует ферроптозу (процессу, играющему важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона) и оказывает защитное действие на митохондрии клеток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Ферроптоз — недавно открытая форма регулируемой гибели клеток. Из-за этого процесса развиваются нейродегенеративные заболевания: болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера, а также ишемическое повреждение органов, говорится в релизе.
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Некоторые соединения способны подавлять ферроптоз, однако могут быть ядовиты для живых клеток — такое действие веществ называется цитотоксичностью. Специалисты Марийского государственного университета, Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Института нефтехимии и катализа РАН с коллегами из Индии нашли молекулу, останавливающую регулируемую гибель клеток, при этом не убивая их.
Согласно сообщению Минобрнауки РФ, новый ингибитор ферроптоза относится к производным фенотиазина, который является структурным фрагментом некоторых нейролептиков и красителей. Ученые считают, что механизм действия нового вещества связан с устранением избыточной продукции активных форм кислорода (АФК) в клетках.
«
"Результаты нашей работы открывают новые перспективы для разработки препаратов, нацеленных на борьбу с ферроптозом и патологиями, связанными с этим вариантом клеточной гибели. Особенно перспективным представляется алкильное производное фенотиазина, которое продемонстрировало высокую антиферроптозную активность при отсутствии цитотоксического эффекта", — приводятся слова автора исследования, профессора кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Марийского государственного университета Михаила Дубинина.
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Действие нового вещества было проверено на клеточной линии ВТ-474, а его антиоксидантное действие установлено при исследовании изолированных митохондрий печени крыс.
 
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