https://ria.ru/20250310/nauka-2003688457.html

Ученые получили "замедлитель" болезней Паркинсона и Альцгеймера

Ученые получили "замедлитель" болезней Паркинсона и Альцгеймера - РИА Новости, 10.03.2025

Ученые получили "замедлитель" болезней Паркинсона и Альцгеймера

Новое соединение, подавляющее регулируемую гибель клеток, разработали специалисты Марийского государственного университета в составе международного коллектива... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:01:00+03:00

2025-03-10T08:01:00+03:00

2025-03-10T08:01:00+03:00

наука

россия

марийский государственный университет

российская академия наук

социальный навигатор

общество

университетская наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003689062_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_8e1342205cf3bc934f0267c88b92af82.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новое соединение, подавляющее регулируемую гибель клеток, разработали специалисты Марийского государственного университета в составе международного коллектива. Вещество противодействует ферроптозу (процессу, играющему важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона) и оказывает защитное действие на митохондрии клеток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Ферроптоз — недавно открытая форма регулируемой гибели клеток. Из-за этого процесса развиваются нейродегенеративные заболевания: болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера, а также ишемическое повреждение органов, говорится в релизе.Некоторые соединения способны подавлять ферроптоз, однако могут быть ядовиты для живых клеток — такое действие веществ называется цитотоксичностью. Специалисты Марийского государственного университета, Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Института нефтехимии и катализа РАН с коллегами из Индии нашли молекулу, останавливающую регулируемую гибель клеток, при этом не убивая их.Согласно сообщению Минобрнауки РФ, новый ингибитор ферроптоза относится к производным фенотиазина, который является структурным фрагментом некоторых нейролептиков и красителей. Ученые считают, что механизм действия нового вещества связан с устранением избыточной продукции активных форм кислорода (АФК) в клетках."Результаты нашей работы открывают новые перспективы для разработки препаратов, нацеленных на борьбу с ферроптозом и патологиями, связанными с этим вариантом клеточной гибели. Особенно перспективным представляется алкильное производное фенотиазина, которое продемонстрировало высокую антиферроптозную активность при отсутствии цитотоксического эффекта", — приводятся слова автора исследования, профессора кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Марийского государственного университета Михаила Дубинина.Действие нового вещества было проверено на клеточной линии ВТ-474, а его антиоксидантное действие установлено при исследовании изолированных митохондрий печени крыс.

https://ria.ru/20250303/nauka-2002210256.html

https://ria.ru/20241105/nauka-1981368105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, марийский государственный университет, российская академия наук, социальный навигатор, общество, университетская наука