https://ria.ru/20250310/nalog-1774840772.html

Земельный налог: как рассчитать и кто освобожден от уплаты в 2025 году

Земельный налог для физических и юридических лиц 2025 ставки, расчет, сроки

Земельный налог: как рассчитать и кто освобожден от уплаты в 2025 году

В России всего три имущественных налога, один из них - земельный. Его должны платить как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками. О... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:23:00+03:00

2025-03-10T19:23:00+03:00

2025-03-10T19:23:00+03:00

россия

налоги

федеральная налоговая служба (фнс россии)

земельные участки

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России всего три имущественных налога, один из них - земельный. Его должны платить как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками. О налоговых ставках, объектах налогообложения, сроках уплаты земельного налога и изменениях законодательства в 2025 году – в материале РИА Новости.Земельный налогСтавки и льготы по нему устанавливаются в каждом регионе согласно местным нормативным правовым актам. Платить его обязаны как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками.В 2025 году для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) земельный налог рассчитывают по новым правилам. Изменения касаются дорогостоящих земельных участков и тех, что приобретены под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), но используются и в коммерческой деятельности. Также пересмотрены условия, при которых владельцы вправе воспользоваться налоговыми льготами или освобождением от уплаты.Новые правила затрагивают:Объекты налогообложенияВладислав Ким, юрист в области защиты прав бизнеса и граждан, поясняет, что объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в пределах муниципальных образований, где введен земельный налог. Однако согласно п.2 ст.389 НК РФ некоторые участки налогом не облагаются, в частности:Субъекты налогообложенияОбязанность по уплате земельного налога как физическими лицами, так и организациями возникает, если земельный участок принадлежит им на праве:Сроки уплатыПорядок и сроки уплаты земельного налога закреплены в ст.397 НК РФ.Для физических лиц и ИПДо 1 ноября налоговая должна направить уведомление о необходимости уплаты имущественного налога (в том числе и земельного) за предыдущий год. А заплатить его нужно до 1 декабря текущего года. Для юридических лицОрганизации должны уплатить земельный налог до 1 марта следующего года. То есть за 2024 год необходимо сделать было это не позднее 28 февраля 2025 года. Если в регионе установлены авансовые платежи, то они вносятся трижды в год – раз в квартал. В 2025 году сроки следующие:Срок оплаты годовой суммы земельного налога в 2025 году – не позднее 2 марта 2026 года, если крайний срок уплаты выпадает на выходной, то он переносится на первый рабочий день.Для организаций, которые находятся на приграничной территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, продлены сроки уплаты налога. Например, организациям, включенным в перечень лиц, имеющих право на получение мер поддержки, определенный в порядке, установленном Правительством Курской области, срок уплаты налога и авансовых платежей по налогу, которые наступают в 2024 году, начиная с 1 августа 2024 года, продлены на 12 месяцев.Декларация по земельному налогуПоследний раз организации подавали декларацию по земельному налогу в 2020 году за 2019 год. Теперь этого делать не надо. Тем не менее, ФНС все еще принимает корректирующие и уточненные декларации за 2019 год и ранее.Ставки по налогуВ ст. 394 НК РФ закреплены максимальные ставки по земельному налогу. Местные власти могут самостоятельно их снижать, закрепляя изменения соответствующими нормативными актами. Процентная ставка рассчитывается от кадастровой стоимости и составляет:Федеральным законом № 176 от 12.07.2024 года утверждены новые ставки земельного налога для дорогих участков. Так для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей предельные ставки увеличиваются в пять раз. Новые условия расчета касаются земель для ИЖС и предпринимательства: участки под ИЖС, на которых ведется предпринимательская деятельность (например, на территории имеются магазины или гостевые дома), больше не будут облагаться по льготной ставке 0,3%. Для них максимальная ставка составит 1,5%.Расчет кадастровой стоимости участкаСамостоятельно рассчитать кадастровую стоимость участка сложно, для этого используются специальные формулы, поэтому эксперты рекомендуют оставить эту работу профессионалам. Тем не менее, узнать стоимость можно несколькими способами:Если кадастровая стоимость земельного участка не определена или о ней нет информации в ЕГРН, платить земельный налог не нужно. В Крыму и Севастополе другие правила. Если кадастровую стоимость земельных участков не утвердили, налог платят по нормативной оценке земли. Как только утвердят кадастровую стоимость, с 1 января нужно считать налог по ней. По новым правилам распределение кадастровой стоимости земельного налога осуществляется по долям. Если участок расположен в нескольких муниципальных образованиях, кадастровую стоимость требуется определить для каждой доли участка отдельно.Расчет налогаДля расчета земельного налога есть общая формула: кадастровую стоимость нужно умножить на ставку налога, установленную в регионе. Затем умножить на коэффициент владения земельным участком — его применяют только если человек владел участком не весь год. Кадастровая стоимость должна быть актуальной на 1 января того года, за который рассчитывается налог, а региональную ставку можно узнать на сайте ФНС.Физическим лицам самостоятельно ничего рассчитывать не нужно, все это делают налоговые органы. Организации считают все самостоятельно и им необходимо учесть авансовые платежи: если компания платила их за каждый квартал, то из подсчитанного налога за год надо вычесть все авансы.Налог рассчитывается отдельно:Если участок расположен на территориях нескольких муниципальных образований, то рассчитывать и уплачивать налог необходимо отдельно по каждому муниципальному образованию.Порядок уплатыФизические лица могут оплатить налог разными способами:Юридические лица уплачивают авансовые платежи и налоги в бюджет по месту нахождения налогооблагаемых земельных участков.ЛьготыВ соответствии с п.5 ст.391 НК РФ некоторые категории граждан могут получить налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади земельного участка. К ним относятся:Налоговый вычет можно применить только к одному земельному участку. Следовательно, если физическое лицо владеет несколькими, ему придется выбрать, по какому из них будет начисляться льгота. Об этом решении необходимо уведомить налоговые органы до 1 ноября.Освобождение от уплаты налогаКатегории физических лиц и организаций, полностью освобожденных от уплаты земельного налога, закреплены в ст.395 НК РФ.Физическим лицам платить налог не нужно, если:К юридическим лицам, освобожденным от земельного налога, в том числе относятся:В каждом регионе могут существовать местные льготы. Так, в Москве полностью освобождены от уплаты Герои СССР, Герои России, Герои социалистического труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР". Уточнить список льготников по конкретному региону можно на официальном сайте ФНС.Ответственность за неуплату налогаВ случае если налог и/или авансовые платежи были перечислены с опозданием, то налоговая начисляет пени за каждый день просрочки: 1/300 ключевой ставки ЦБ за первые 30 дней и 1/150 за последующие.Если в ходе проверки была выявлена неуплата земельного налога, необходимо заплатить штраф: 20 % от суммы неуплаченного налога или 40 %, если ФНС докажет, что деяние было совершено умышленно. Налоговая также может одновременно и начислить пени, и наложить штраф.Такая ответственность актуальна как для физических, так и для юридических лиц. Но ИП и организации также могут привлечь к уголовной ответственности за деяния в особо крупном размере и/или мошенничество с операциями по налогам.Изменения по земельному налогуС 2025 года льготная ставка 0,3% перестала распространяться на земельные участки, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. Для таких объектов будет применяться ставка на общих основаниях с максимальным уровнем в 1,5%.С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По новым правилам ст. 26 Закона о регистрации недвижимости введены новые основания для приостановления учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков, а также зданий или сооружений, расположенных на них. Регистрационные действия в отношении земельного участка не смогут быть выполнены, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении его границ. Кроме того, нельзя будет поставить на кадастровый учёт или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтённых границ. Новые положения не зависят ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования.

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Артем Смирнов

россия, налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии), земельные участки