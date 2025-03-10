Земельный налог: как рассчитать и кто освобожден от уплаты в 2025 году

Оглавление
- Земельный налог
- Объекты налогообложения
- Субъекты налогообложения
- Сроки уплаты
- Для физических лиц и ИП
- Для юридических лиц
- Декларация по земельному налогу
- Ставки по налогу
- Расчет кадастровой стоимости участка
- Расчет налога
- Порядок уплаты
- Льготы
- Освобождение от уплаты налога
- Ответственность за неуплату налога
- Изменения по земельному налогу
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России всего три имущественных налога, один из них - земельный. Его должны платить как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками. О налоговых ставках, объектах налогообложения, сроках уплаты земельного налога и изменениях законодательства в 2025 году – в материале РИА Новости.
Земельный налог
Ставки и льготы по нему устанавливаются в каждом регионе согласно местным нормативным правовым актам. Платить его обязаны как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками.
В 2025 году для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) земельный налог рассчитывают по новым правилам. Изменения касаются дорогостоящих земельных участков и тех, что приобретены под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), но используются и в коммерческой деятельности. Также пересмотрены условия, при которых владельцы вправе воспользоваться налоговыми льготами или освобождением от уплаты.
Новые правила затрагивают:
- дорогостоящие земельные участки с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей. Теперь налоги по ним исчисляются по предельной ставке 1,5%;
- участки под ИЖС в бизнесе. Право на пониженную ставку в 0,3% утратили земли, используемые для коммерческих целей.
Объекты налогообложения
Владислав Ким, юрист в области защиты прав бизнеса и граждан, поясняет, что объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в пределах муниципальных образований, где введен земельный налог. Однако согласно п.2 ст.389 НК РФ некоторые участки налогом не облагаются, в частности:
- изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ;
- входящие в состав земель лесного фонда;
- ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ, занятые находящимися в госсобственности водными объектами в составе водного фонда.
© Depositphotos.com / IgorVetushko Предприниматель визирует документы
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Предприниматель визирует документы
Субъекты налогообложения
Обязанность по уплате земельного налога как физическими лицами, так и организациями возникает, если земельный участок принадлежит им на праве:
- собственности;
- постоянного (бессрочного) пользования;
- пожизненного наследуемого владения.
Сроки уплаты
Порядок и сроки уплаты земельного налога закреплены в ст.397 НК РФ.
Льготы пенсионерам в 2025 году: какие положены и кто их может получить
23 января 2025, 19:05
Для физических лиц и ИП
До 1 ноября налоговая должна направить уведомление о необходимости уплаты имущественного налога (в том числе и земельного) за предыдущий год. А заплатить его нужно до 1 декабря текущего года.
Для юридических лиц
Организации должны уплатить земельный налог до 1 марта следующего года. То есть за 2024 год необходимо сделать было это не позднее 28 февраля 2025 года. Если в регионе установлены авансовые платежи, то они вносятся трижды в год – раз в квартал. В 2025 году сроки следующие:
- первый квартал – до 28 апреля;
- второй квартал – до 28 июля;
- третий квартал – до 28 октября.
Срок оплаты годовой суммы земельного налога в 2025 году – не позднее 2 марта 2026 года, если крайний срок уплаты выпадает на выходной, то он переносится на первый рабочий день.
Для организаций, которые находятся на приграничной территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, продлены сроки уплаты налога. Например, организациям, включенным в перечень лиц, имеющих право на получение мер поддержки, определенный в порядке, установленном Правительством Курской области, срок уплаты налога и авансовых платежей по налогу, которые наступают в 2024 году, начиная с 1 августа 2024 года, продлены на 12 месяцев.
Для организаций, которые находятся на приграничной территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, продлены сроки уплаты налога. Например, организациям, включенным в перечень лиц, имеющих право на получение мер поддержки, определенный в порядке, установленном Правительством Курской области, срок уплаты налога и авансовых платежей по налогу, которые наступают в 2024 году, начиная с 1 августа 2024 года, продлены на 12 месяцев.
Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе
12 марта 2024, 13:36
Декларация по земельному налогу
Последний раз организации подавали декларацию по земельному налогу в 2020 году за 2019 год. Теперь этого делать не надо. Тем не менее, ФНС все еще принимает корректирующие и уточненные декларации за 2019 год и ранее.
Налоговая инспекция
Ставки по налогу
В ст. 394 НК РФ закреплены максимальные ставки по земельному налогу. Местные власти могут самостоятельно их снижать, закрепляя изменения соответствующими нормативными актами. Процентная ставка рассчитывается от кадастровой стоимости и составляет:
- 0,3 % – для земель сельскохозяйственного назначения и использования; приобретенных для жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства, садоводства и огородничества; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры; предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 % – для прочих участков.
Федеральным законом № 176 от 12.07.2024 года утверждены новые ставки земельного налога для дорогих участков. Так для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей предельные ставки увеличиваются в пять раз. Новые условия расчета касаются земель для ИЖС и предпринимательства: участки под ИЖС, на которых ведется предпринимательская деятельность (например, на территории имеются магазины или гостевые дома), больше не будут облагаться по льготной ставке 0,3%. Для них максимальная ставка составит 1,5%.
Налог на вклады в 2025 году: кто должен платить и как рассчитать
20 ноября 2025, 15:18
Расчет кадастровой стоимости участка
Самостоятельно рассчитать кадастровую стоимость участка сложно, для этого используются специальные формулы, поэтому эксперты рекомендуют оставить эту работу профессионалам. Тем не менее, узнать стоимость можно несколькими способами:
- С помощью электронного сервиса на официальном сайте Росреестра. Для этого необходим адрес и/или кадастровый номер. Сервис запросит ключ доступа, поэтому требуется регистрация. Полная инструкция также есть на сайте Росреестра.
- С помощью публичной кадастровой карты на сайте Росреестра (по адресу или кадастровому номеру).
- Через личное обращение в МФЦ или кадастровую палату.
- Путем получения выписки из ЕГРН в МФЦ или онлайн.
Если кадастровая стоимость земельного участка не определена или о ней нет информации в ЕГРН, платить земельный налог не нужно. В Крыму и Севастополе другие правила. Если кадастровую стоимость земельных участков не утвердили, налог платят по нормативной оценке земли. Как только утвердят кадастровую стоимость, с 1 января нужно считать налог по ней.
По новым правилам распределение кадастровой стоимости земельного налога осуществляется по долям. Если участок расположен в нескольких муниципальных образованиях, кадастровую стоимость требуется определить для каждой доли участка отдельно.
Продажа земельного участка: какой нужно заплатить налог и как сэкономить
6 марта 2024, 16:46
Расчет налога
Для расчета земельного налога есть общая формула: кадастровую стоимость нужно умножить на ставку налога, установленную в регионе. Затем умножить на коэффициент владения земельным участком — его применяют только если человек владел участком не весь год. Кадастровая стоимость должна быть актуальной на 1 января того года, за который рассчитывается налог, а региональную ставку можно узнать на сайте ФНС.
Физическим лицам самостоятельно ничего рассчитывать не нужно, все это делают налоговые органы. Организации считают все самостоятельно и им необходимо учесть авансовые платежи: если компания платила их за каждый квартал, то из подсчитанного налога за год надо вычесть все авансы.
Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2025 году
25 апреля 2025, 20:25
Налог рассчитывается отдельно:
- по каждому имеющемуся земельному участку;
- по каждой отдельной доле в праве общей собственности, в том числе по которым действуют разные ставки.
Если участок расположен на территориях нескольких муниципальных образований, то рассчитывать и уплачивать налог необходимо отдельно по каждому муниципальному образованию.
Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами
6 марта 2024, 16:49
Порядок уплаты
Физические лица могут оплатить налог разными способами:
- Через личный кабинет на сайте ФНС.
- Через сервис на сайте ФНС.
- В отделении банка или "Почты России". Для этого необходимо иметь налоговое уведомление.
- Через банкомат или платежный терминал.
Юридические лица уплачивают авансовые платежи и налоги в бюджет по месту нахождения налогооблагаемых земельных участков.
Приватизация квартиры: кому положена, сколько стоит, советы юристов
5 марта 2024, 13:41
Льготы
В соответствии с п.5 ст.391 НК РФ некоторые категории граждан могут получить налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади земельного участка. К ним относятся:
- герои РФ и СССР;
- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и инвалиды детства;
- ветераны ВОВ и боевых действий, а также граждане, получившие инвалидность в этих событиях;
- пенсионеры;
- граждане, пострадавшие от катастроф на ЧАЭС и ПО "Маяк" и попавшие под действие программ социальной защиты;
- граждане, осуществляющие деятельность, связанную с риском, в том числе испытания атомного оружия, устранения последствий ядерных аварий на военных объектах.
Налоговый вычет можно применить только к одному земельному участку. Следовательно, если физическое лицо владеет несколькими, ему придется выбрать, по какому из них будет начисляться льгота. Об этом решении необходимо уведомить налоговые органы до 1 ноября.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСотрудница инспекции Федеральной налоговой службы РФ помогает посетительнице со сдачей налоговой отчетности
Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы РФ помогает посетительнице со сдачей налоговой отчетности
Освобождение от уплаты налога
Категории физических лиц и организаций, полностью освобожденных от уплаты земельного налога, закреплены в ст.395 НК РФ.
Физическим лицам платить налог не нужно, если:
- они относятся к коренным и малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока;
- владеют участком по договору аренды или на праве безвозмездного пользования;
- владеют участком земли, входящим в имущество паевого инвестиционного фонда.
Как узнать задолженность по налогам: все доступные способы онлайн и офлайн
25 апреля 2025, 20:38
К юридическим лицам, освобожденным от земельного налога, в том числе относятся:
- учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС);
- организации, обслуживающие государственные автомобильные дороги общего пользования;
- религиозные организации;
- организации народных художественных промыслов, действующих в местах традиционного художественного бытования;
- управляющие компании, являющиеся резидентами ИЦ "Сколково";
- общероссийские общественные организации инвалидов (есть ограничения, которые подробно изложены в ст.395 НК РФ).
В каждом регионе могут существовать местные льготы. Так, в Москве полностью освобождены от уплаты Герои СССР, Герои России, Герои социалистического труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР". Уточнить список льготников по конкретному региону можно на официальном сайте ФНС.
ЕНП: как уплатить налоги в 2025 году — новые реквизиты
6 марта 2025, 19:14
Ответственность за неуплату налога
В случае если налог и/или авансовые платежи были перечислены с опозданием, то налоговая начисляет пени за каждый день просрочки: 1/300 ключевой ставки ЦБ за первые 30 дней и 1/150 за последующие.
Если в ходе проверки была выявлена неуплата земельного налога, необходимо заплатить штраф: 20 % от суммы неуплаченного налога или 40 %, если ФНС докажет, что деяние было совершено умышленно. Налоговая также может одновременно и начислить пени, и наложить штраф.
Льготы многодетным семьям в 2025 - какие положены и как получить
9 января 2025, 17:25
Такая ответственность актуальна как для физических, так и для юридических лиц. Но ИП и организации также могут привлечь к уголовной ответственности за деяния в особо крупном размере и/или мошенничество с операциями по налогам.
Изменения по земельному налогу
С 2025 года льготная ставка 0,3% перестала распространяться на земельные участки, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. Для таких объектов будет применяться ставка на общих основаниях с максимальным уровнем в 1,5%.
Льготы для резидентов ОЭЗ начали действовать в Югре
17 января 2024, 10:27
С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По новым правилам ст. 26 Закона о регистрации недвижимости введены новые основания для приостановления учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков, а также зданий или сооружений, расположенных на них. Регистрационные действия в отношении земельного участка не смогут быть выполнены, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении его границ. Кроме того, нельзя будет поставить на кадастровый учёт или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтённых границ. Новые положения не зависят ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования.
Льготы по налогам: какие виды существуют в 2025 году, кому положены
25 апреля 2025, 20:35