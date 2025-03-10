Земельный налог: как рассчитать и кто освобожден от уплаты в 2025 году

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России всего три имущественных В России всего три имущественных налога , один из них - земельный. Его должны платить как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками. О налоговых ставках, объектах налогообложения, сроках уплаты земельного налога и изменениях законодательства в 2025 году – в материале РИА Новости.

Земельный налог

Ставки и льготы по нему устанавливаются в каждом регионе согласно местным нормативным правовым актам. Платить его обязаны как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками.

В 2025 году для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) земельный налог рассчитывают по новым правилам. Изменения касаются дорогостоящих земельных участков и тех, что приобретены под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), но используются и в коммерческой деятельности. Также пересмотрены условия, при которых владельцы вправе воспользоваться налоговыми льготами или освобождением от уплаты.

Новые правила затрагивают:

дорогостоящие земельные участки с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей. Теперь налоги по ним исчисляются по предельной ставке 1,5%;

участки под ИЖС в бизнесе. Право на пониженную ставку в 0,3% утратили земли, используемые для коммерческих целей.

Объекты налогообложения

п.2 ст.389 НК РФ некоторые участки налогом не облагаются, в частности: Владислав Ким, юрист в области защиты прав бизнеса и граждан, поясняет, что объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в пределах муниципальных образований, где введен земельный налог. Однако согласнонекоторые участки налогом не облагаются, в частности:

изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ;

входящие в состав земель лесного фонда;

ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ, занятые находящимися в госсобственности водными объектами в составе водного фонда.

Субъекты налогообложения

Обязанность по уплате земельного налога как физическими лицами, так и организациями возникает, если земельный участок принадлежит им на праве:

собственности;

постоянного (бессрочного) пользования;

пожизненного наследуемого владения.

Сроки уплаты

ст.397 НК РФ . Порядок и сроки уплаты земельного налога закреплены в

Для физических лиц и ИП

До 1 ноября налоговая должна направить уведомление о необходимости уплаты имущественного налога (в том числе и земельного) за предыдущий год. А заплатить его нужно до 1 декабря текущего года.

Для юридических лиц

Организации должны уплатить земельный налог до 1 марта следующего года. То есть за 2024 год необходимо сделать было это не позднее 28 февраля 2025 года. Если в регионе установлены авансовые платежи, то они вносятся трижды в год – раз в квартал. В 2025 году сроки следующие:

первый квартал – до 28 апреля;

второй квартал – до 28 июля;

третий квартал – до 28 октября.



Для организаций, которые находятся на приграничной территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, продлены сроки уплаты налога. Например, организациям, включенным в перечень лиц, имеющих право на получение мер поддержки, определенный в порядке, установленном Правительством Курской области, срок уплаты налога и авансовых платежей по налогу, которые наступают в 2024 году, начиная с 1 августа 2024 года, Срок оплаты годовой суммы земельного налога в 2025 году – не позднее 2 марта 2026 года, если крайний срок уплаты выпадает на выходной, то он переносится на первый рабочий день.Для организаций, которые находятся на приграничной территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, продлены сроки уплаты налога. Например, организациям, включенным в перечень лиц, имеющих право на получение мер поддержки, определенный в порядке, установленном Правительством Курской области, срок уплаты налога и авансовых платежей по налогу, которые наступают в 2024 году, начиная с 1 августа 2024 года, продлены на 12 месяцев.

Декларация по земельному налогу

Последний раз организации подавали декларацию по земельному налогу в 2020 году за 2019 год. Теперь этого делать не надо. Тем не менее, ФНС все еще принимает корректирующие и уточненные декларации за 2019 год и ранее.

Ставки по налогу

ст. 394 НК РФ закреплены максимальные ставки по земельному налогу. Местные власти могут самостоятельно их снижать, закрепляя изменения соответствующими нормативными актами. Процентная ставка рассчитывается от кадастровой стоимости и составляет: закреплены максимальные ставки по земельному налогу. Местные власти могут самостоятельно их снижать, закрепляя изменения соответствующими нормативными актами. Процентная ставка рассчитывается от кадастровой стоимости и составляет:

0,3 % – для земель сельскохозяйственного назначения и использования; приобретенных для жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства, садоводства и огородничества; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры; предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

– для земель сельскохозяйственного назначения и использования; приобретенных для жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства, садоводства и огородничества; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры; предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 1,5 % – для прочих участков.

Федеральным законом № 176 от 12.07.2024 года утверждены новые ставки земельного налога для дорогих участков. Так для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей предельные ставки увеличиваются в пять раз. Новые условия расчета касаются земель для ИЖС и предпринимательства: участки под ИЖС, на которых ведется предпринимательская деятельность (например, на территории имеются магазины или гостевые дома), больше не будут облагаться по льготной ставке 0,3%. Для них максимальная ставка составит 1,5%.

Расчет кадастровой стоимости участка

Самостоятельно рассчитать кадастровую стоимость участка сложно, для этого используются специальные формулы, поэтому эксперты рекомендуют оставить эту работу профессионалам. Тем не менее, узнать стоимость можно несколькими способами:

С помощью электронного сервиса на официальном сайте Росреестра. Для этого необходим адрес и/или кадастровый номер. Сервис запросит ключ доступа, поэтому требуется регистрация. Полная инструкция также есть на сайте Росреестра. С помощью публичной кадастровой карты на сайте Росреестра (по адресу или кадастровому номеру). Через личное обращение в МФЦ или кадастровую палату. Путем получения выписки из ЕГРН в МФЦ или онлайн .

Если кадастровая стоимость земельного участка не определена или о ней нет информации в ЕГРН, платить земельный налог не нужно. В Крыму и Севастополе другие правила. Если кадастровую стоимость земельных участков не утвердили, налог платят по нормативной оценке земли. Как только утвердят кадастровую стоимость, с 1 января нужно считать налог по ней.

По новым правилам распределение кадастровой стоимости земельного налога осуществляется по долям. Если участок расположен в нескольких муниципальных образованиях, кадастровую стоимость требуется определить для каждой доли участка отдельно.

Расчет налога

сайте ФНС. Для расчета земельного налога есть общая формула: кадастровую стоимость нужно умножить на ставку налога, установленную в регионе. Затем умножить на коэффициент владения земельным участком — его применяют только если человек владел участком не весь год. Кадастровая стоимость должна быть актуальной на 1 января того года, за который рассчитывается налог, а региональную ставку можно узнать наФНС.

Физическим лицам самостоятельно ничего рассчитывать не нужно, все это делают налоговые органы. Организации считают все самостоятельно и им необходимо учесть авансовые платежи: если компания платила их за каждый квартал, то из подсчитанного налога за год надо вычесть все авансы.

Налог рассчитывается отдельно:

по каждому имеющемуся земельному участку;

по каждой отдельной доле в праве общей собственности, в том числе по которым действуют разные ставки.

Если участок расположен на территориях нескольких муниципальных образований, то рассчитывать и уплачивать налог необходимо отдельно по каждому муниципальному образованию.

Порядок уплаты

Физические лица могут оплатить налог разными способами:

Через личный кабинет на сайте ФНС. Через сервис на сайте ФНС. В отделении банка или "Почты России". Для этого необходимо иметь налоговое уведомление. Через банкомат или платежный терминал.

Юридические лица уплачивают авансовые платежи и налоги в бюджет по месту нахождения налогооблагаемых земельных участков.

Льготы

п.5 ст.391 НК РФ некоторые категории граждан могут получить налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади земельного участка. К ним относятся: В соответствии снекоторые категории граждан могут получить налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади земельного участка. К ним относятся:

герои РФ и СССР;

инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и инвалиды детства;

ветераны ВОВ и боевых действий, а также граждане, получившие инвалидность в этих событиях;

пенсионеры;

граждане, пострадавшие от катастроф на ЧАЭС и ПО "Маяк" и попавшие под действие программ социальной защиты;

граждане, осуществляющие деятельность, связанную с риском, в том числе испытания атомного оружия, устранения последствий ядерных аварий на военных объектах.

Налоговый вычет можно применить только к одному земельному участку. Следовательно, если физическое лицо владеет несколькими, ему придется выбрать, по какому из них будет начисляться льгота. Об этом решении необходимо уведомить налоговые органы до 1 ноября.

Освобождение от уплаты налога

ст.395 НК РФ . Категории физических лиц и организаций, полностью освобожденных от уплаты земельного налога, закреплены в

Физическим лицам платить налог не нужно, если:

они относятся к коренным и малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока;

владеют участком по договору аренды или на праве безвозмездного пользования;

владеют участком земли, входящим в имущество паевого инвестиционного фонда.

К юридическим лицам, освобожденным от земельного налога, в том числе относятся:

учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС);

организации, обслуживающие государственные автомобильные дороги общего пользования;

религиозные организации;

организации народных художественных промыслов, действующих в местах традиционного художественного бытования;

управляющие компании, являющиеся резидентами ИЦ "Сколково";

общероссийские общественные организации инвалидов (есть ограничения, которые подробно изложены в ст.395 НК РФ ).

сайте ФНС. В каждом регионе могут существовать местные льготы. Так, в Москве полностью освобождены от уплаты Герои СССР, Герои России, Герои социалистического труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР". Уточнить список льготников по конкретному региону можно на официальномФНС.

Ответственность за неуплату налога

В случае если налог и/или авансовые платежи были перечислены с опозданием, то налоговая начисляет пени за каждый день просрочки: 1/300 ключевой ставки ЦБ за первые 30 дней и 1/150 за последующие.

Если в ходе проверки была выявлена неуплата земельного налога, необходимо заплатить штраф: 20 % от суммы неуплаченного налога или 40 %, если ФНС докажет, что деяние было совершено умышленно. Налоговая также может одновременно и начислить пени, и наложить штраф.

Такая ответственность актуальна как для физических, так и для юридических лиц. Но ИП и организации также могут привлечь к уголовной ответственности за деяния в особо крупном размере и/или мошенничество с операциями по налогам.

Изменения по земельному налогу

С 2025 года льготная ставка 0,3% перестала распространяться на земельные участки, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. Для таких объектов будет применяться ставка на общих основаниях с максимальным уровнем в 1,5%.