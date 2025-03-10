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Рассмотрение иска к владельцу "Волгонефти-212" не стали переносить в Москву - РИА Новости, 10.03.2025
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16:48 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/moskva-2004142357.html
Рассмотрение иска к владельцу "Волгонефти-212" не стали переносить в Москву
Рассмотрение иска к владельцу "Волгонефти-212" не стали переносить в Москву - РИА Новости, 10.03.2025
Рассмотрение иска к владельцу "Волгонефти-212" не стали переносить в Москву
Арбитражный суд Краснодарского края отказался переносить в Москву рассмотрение иска "Морспасслужбы" к владельцу танкера "Волгонефть-212", передает корреспондент РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:48:00+03:00
2025-03-10T16:48:00+03:00
происшествия
москва
пермский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края отказался переносить в Москву рассмотрение иска "Морспасслужбы" к владельцу танкера "Волгонефть-212", передает корреспондент РИА Новости. "Морспасслужба" обратилось в суд с иском к судовладельцу "Волгонефти-212" - компании ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КАМАТРАНСОЙЛ". При этом третьими лицами по иску проходят САО "ВСК" и компания-судовладелец "Волгонефть-239" - ЗАО "Волгатранснефть". В ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Кубани представитель ЗАО "Волгатранснефть" ходатайствовала об изменении юрисдикционной подсудности по месту нахождения ответчика, а не по месту причинения ущерба. "Мы считаем, что в данном случае подлежат применению общие нормы Арбитражного процессуального кодекса, в частности нормы о рассмотрении споров по месту нахождения ответчиков. У нас ответчика два расположены на территории Пермского края, ответчик три - зарегистрирован в Москве, и мы полагаем, что в данном случае возможно применение альтернативной подсудности - то есть передача дела на рассмотрение по местонахождению одного из ответчиков. Считаем, что арбитражный суд города Москвы имеет компетенцию рассматривать спор по настоящему делу", - сказала представитель компании. Представитель ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КАМАТРАНСОЙЛ" поддержал данное ходатайство. Представитель "Морспасслужба" не поддержала его ссылаясь на судебную практику. "В удовлетворении ходатайства о передачи дела по подсудности в Арбитражный суд Москвы отказать", - огласила решение судья. Рассмотрение дела по существу назначено на 7 апреля.
https://ria.ru/20250220/tanker-2000565671.html
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происшествия, москва, пермский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край
Происшествия, Москва, Пермский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край
Рассмотрение иска к владельцу "Волгонефти-212" не стали переносить в Москву

Суд не стал переносить в Москву рассмотрение иска к владельцу "Волгонефти-212"

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212", тонущий в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212, тонущий в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Танкер с мазутом "Волгонефть-212", тонущий в Керченском проливе
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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края отказался переносить в Москву рассмотрение иска "Морспасслужбы" к владельцу танкера "Волгонефть-212", передает корреспондент РИА Новости.
"Морспасслужба" обратилось в суд с иском к судовладельцу "Волгонефти-212" - компании ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КАМАТРАНСОЙЛ". При этом третьими лицами по иску проходят САО "ВСК" и компания-судовладелец "Волгонефть-239" - ЗАО "Волгатранснефть".
Танкер Волгонефть-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Кама Шиппинг" назвала причину крушения танкера "Волгонефть-212"
20 февраля, 15:04
В ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Кубани представитель ЗАО "Волгатранснефть" ходатайствовала об изменении юрисдикционной подсудности по месту нахождения ответчика, а не по месту причинения ущерба. "Мы считаем, что в данном случае подлежат применению общие нормы Арбитражного процессуального кодекса, в частности нормы о рассмотрении споров по месту нахождения ответчиков. У нас ответчика два расположены на территории Пермского края, ответчик три - зарегистрирован в Москве, и мы полагаем, что в данном случае возможно применение альтернативной подсудности - то есть передача дела на рассмотрение по местонахождению одного из ответчиков. Считаем, что арбитражный суд города Москвы имеет компетенцию рассматривать спор по настоящему делу", - сказала представитель компании.
Представитель ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КАМАТРАНСОЙЛ" поддержал данное ходатайство. Представитель "Морспасслужба" не поддержала его ссылаясь на судебную практику.
"В удовлетворении ходатайства о передачи дела по подсудности в Арбитражный суд Москвы отказать", - огласила решение судья.
Рассмотрение дела по существу назначено на 7 апреля.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияМоскваПермский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский край
 
 
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