https://ria.ru/20250310/moskva-2004142357.html

Рассмотрение иска к владельцу "Волгонефти-212" не стали переносить в Москву

Рассмотрение иска к владельцу "Волгонефти-212" не стали переносить в Москву - РИА Новости, 10.03.2025

Рассмотрение иска к владельцу "Волгонефти-212" не стали переносить в Москву

Арбитражный суд Краснодарского края отказался переносить в Москву рассмотрение иска "Морспасслужбы" к владельцу танкера "Волгонефть-212", передает корреспондент РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:48:00+03:00

2025-03-10T16:48:00+03:00

2025-03-10T16:48:00+03:00

происшествия

москва

пермский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989303454_0:278:783:718_1920x0_80_0_0_b6bfc46d47cd365c936968f0f405634c.jpg

КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края отказался переносить в Москву рассмотрение иска "Морспасслужбы" к владельцу танкера "Волгонефть-212", передает корреспондент РИА Новости. "Морспасслужба" обратилось в суд с иском к судовладельцу "Волгонефти-212" - компании ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КАМАТРАНСОЙЛ". При этом третьими лицами по иску проходят САО "ВСК" и компания-судовладелец "Волгонефть-239" - ЗАО "Волгатранснефть". В ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Кубани представитель ЗАО "Волгатранснефть" ходатайствовала об изменении юрисдикционной подсудности по месту нахождения ответчика, а не по месту причинения ущерба. "Мы считаем, что в данном случае подлежат применению общие нормы Арбитражного процессуального кодекса, в частности нормы о рассмотрении споров по месту нахождения ответчиков. У нас ответчика два расположены на территории Пермского края, ответчик три - зарегистрирован в Москве, и мы полагаем, что в данном случае возможно применение альтернативной подсудности - то есть передача дела на рассмотрение по местонахождению одного из ответчиков. Считаем, что арбитражный суд города Москвы имеет компетенцию рассматривать спор по настоящему делу", - сказала представитель компании. Представитель ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КАМАТРАНСОЙЛ" поддержал данное ходатайство. Представитель "Морспасслужба" не поддержала его ссылаясь на судебную практику. "В удовлетворении ходатайства о передачи дела по подсудности в Арбитражный суд Москвы отказать", - огласила решение судья. Рассмотрение дела по существу назначено на 7 апреля.

https://ria.ru/20250220/tanker-2000565671.html

москва

пермский край

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, пермский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край