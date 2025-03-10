https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004084596.html
Суд запретил блогеру Митрошиной пользоваться интернетом
Суд запретил блогеру Митрошиной пользоваться интернетом - РИА Новости, 10.03.2025
Суд запретил блогеру Митрошиной пользоваться интернетом
Суд запретил блогеру Александре Митрошиной, которую отправил под домашний арест по делу об отмывании денег, пользоваться интернетом и сотовой связью, передает... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:46:00+03:00
2025-03-10T13:46:00+03:00
2025-03-10T13:50:00+03:00
общество
россия
москва
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004043237_0:0:1032:580_1920x0_80_0_0_e4b5dc873ba3c419dff9e82c209fa1ad.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд запретил блогеру Александре Митрошиной, которую отправил под домашний арест по делу об отмывании денег, пользоваться интернетом и сотовой связью, передает корреспондент РИА Новости из Чертановского суда Москвы.Кроме того, Митрошиной нельзя общаться с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников.Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следователя о заключении Митрошиной под стражу и просила суд ограничиться домашним арестом. Ее позицию поддержали блогер и ее адвокат.Суд отправил Митрошину под домашний арест до 24 апреля.В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004059925.html
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004043237_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c7ef5881a077b7b7306cd7eac42a17fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Москва, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд запретил блогеру Митрошиной пользоваться интернетом
Суд запретил блогеру Митрошиной пользоваться интернетом и сотовой связью