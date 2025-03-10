https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004084596.html

Суд запретил блогеру Митрошиной пользоваться интернетом

Суд запретил блогеру Митрошиной пользоваться интернетом - РИА Новости, 10.03.2025

Суд запретил блогеру Митрошиной пользоваться интернетом

Суд запретил блогеру Александре Митрошиной, которую отправил под домашний арест по делу об отмывании денег, пользоваться интернетом и сотовой связью, передает... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:46:00+03:00

2025-03-10T13:46:00+03:00

2025-03-10T13:50:00+03:00

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москва

александра митрошина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд запретил блогеру Александре Митрошиной, которую отправил под домашний арест по делу об отмывании денег, пользоваться интернетом и сотовой связью, передает корреспондент РИА Новости из Чертановского суда Москвы.Кроме того, Митрошиной нельзя общаться с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников.Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следователя о заключении Митрошиной под стражу и просила суд ограничиться домашним арестом. Ее позицию поддержали блогер и ее адвокат.Суд отправил Митрошину под домашний арест до 24 апреля.В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.

https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004059925.html

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общество, россия, москва, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф)