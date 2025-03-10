В Финляндии призвали к защите гражданского населения Сирии
Лэмми призвал власти Сирии обеспечить защиту всех граждан при столкновениях
© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Финляндия обеспокоена ситуацией в Сирии и призывает к защите гражданского населения, заявил финский МИД.
"Финляндия глубоко обеспокоена сообщениями о насилии в Сирии. Гражданское население должно быть защищено при любых обстоятельствах", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.
В финском МИД добавили, что призывают Сирию продолжить "мирный и инклюзивный" политический переход.
На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.