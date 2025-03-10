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В Финляндии призвали к защите гражданского населения Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
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10:38 10.03.2025 (обновлено: 10:45 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/mid-2004030577.html
В Финляндии призвали к защите гражданского населения Сирии
В Финляндии призвали к защите гражданского населения Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
В Финляндии призвали к защите гражданского населения Сирии
Финляндия обеспокоена ситуацией в Сирии и призывает к защите гражданского населения, заявил финский МИД. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:38:00+03:00
2025-03-10T10:45:00+03:00
ахмед аш-шараа
башар асад
финляндия
латакия (город)
сирия
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Финляндия обеспокоена ситуацией в Сирии и призывает к защите гражданского населения, заявил финский МИД."Финляндия глубоко обеспокоена сообщениями о насилии в Сирии. Гражданское население должно быть защищено при любых обстоятельствах", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.В финском МИД добавили, что призывают Сирию продолжить "мирный и инклюзивный" политический переход.На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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ахмед аш-шараа, башар асад, финляндия, латакия (город), сирия, в мире
Ахмед аш-Шараа, Башар Асад, Финляндия, Латакия (город), Сирия, В мире
В Финляндии призвали к защите гражданского населения Сирии

Лэмми призвал власти Сирии обеспечить защиту всех граждан при столкновениях

© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Финляндия обеспокоена ситуацией в Сирии и призывает к защите гражданского населения, заявил финский МИД.
"Финляндия глубоко обеспокоена сообщениями о насилии в Сирии. Гражданское население должно быть защищено при любых обстоятельствах", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.
В финском МИД добавили, что призывают Сирию продолжить "мирный и инклюзивный" политический переход.
На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Ахмед аш-ШарааБашар АсадФинляндияЛатакия (город)СирияВ мире
 
 
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