https://ria.ru/20250310/mid-2004030577.html

В Финляндии призвали к защите гражданского населения Сирии

В Финляндии призвали к защите гражданского населения Сирии - РИА Новости, 10.03.2025

В Финляндии призвали к защите гражданского населения Сирии

Финляндия обеспокоена ситуацией в Сирии и призывает к защите гражданского населения, заявил финский МИД. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:38:00+03:00

2025-03-10T10:38:00+03:00

2025-03-10T10:45:00+03:00

ахмед аш-шараа

башар асад

финляндия

латакия (город)

сирия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Финляндия обеспокоена ситуацией в Сирии и призывает к защите гражданского населения, заявил финский МИД."Финляндия глубоко обеспокоена сообщениями о насилии в Сирии. Гражданское население должно быть защищено при любых обстоятельствах", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.В финском МИД добавили, что призывают Сирию продолжить "мирный и инклюзивный" политический переход.На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250310/iran-2003999103.html

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ахмед аш-шараа, башар асад, финляндия, латакия (город), сирия, в мире