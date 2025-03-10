https://ria.ru/20250310/mask-2004200368.html

Маск заявил об украинском следе в кибератаке на соцсеть Х

Маск заявил об украинском следе в кибератаке на соцсеть Х - РИА Новости, 10.03.2025

Маск заявил об украинском следе в кибератаке на соцсеть Х

Американский предприниматель Илон Маск заявил в интервью телеканалу Fox News о наличии украинских IP-адресов, причастных к массированной кибератаке на... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T23:39:00+03:00

2025-03-10T23:39:00+03:00

2025-03-10T23:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в интервью телеканалу Fox News о наличии украинских IP-адресов, причастных к массированной кибератаке на социальную сеть Х."Мы не знаем точно, что произошло, но была совершена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресами, происходящими из зоны Украины", - сообщил Маск.Ранее Маск сообщил, что в отношении социальной сети Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.В понедельник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и сайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером.X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20250310/mask-2004187244.html

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илон маск, сша, в мире, украина, twitter, технологии