https://ria.ru/20250310/kitay-2003993390.html

В Китае завершила работу сессия высшего совещательного органа

В Китае завершила работу сессия высшего совещательного органа - РИА Новости, 10.03.2025

В Китае завершила работу сессия высшего совещательного органа

Ежегодная сессия высшего совещательного органа КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) в понедельник... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T06:35:00+03:00

2025-03-10T06:35:00+03:00

2025-03-10T06:35:00+03:00

в мире

китай

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Ежегодная сессия высшего совещательного органа КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) в понедельник завершила работу. Как сообщило Центральное телевидение Китая, на заключительной сессии, которая прошла в Доме народных собраний, присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители высшего руководства страны. Третья сессия ВК НПКСК 14-го созыва продлилась шесть дней - с 4 по 10 марта. В ходе работы сессии делегаты заслушали и рассмотрели доклад о работе бюро ВК НПКСК и доклад о работе над предложениями, подвели итоги работы органа за год и наметили план работы на ближайший год. В состав НПКСК входят представители различных политических партий и общественных групп, деятели культуры, представители основных религиозных конфессий, а также представители деловых кругов. НПКСК не принимает законов, однако его члены на ежегодной сессии обсуждают ключевые вопросы развития страны, после чего передают свои предложения законодателям из Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Пост председателя ВК НПКСК занимает член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Ван Хунин. Ранее официальный представитель пресс-канцелярии Госсовета КНР Син Хуэйна сообщила, что правительственные ведомства при Госсовете КНР за 2024 год обработали 13,6 тысячи предложений, поступивших ходе сессии 2024 года от депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК). На основе более 5 тысяч предложений было принято свыше 2 тысяч политических мер, благодаря которым новые успехи были достигнуты в продвижении высококачественного экономического развития, всестороннем углублении реформ, содействии реализации стратегии подъема страны силами науки и образования, продвижении всестороннего подъема сельских районов, обеспечении и улучшении условий жизни населения.

https://ria.ru/20250307/tszinpin-2003653555.html

https://ria.ru/20250309/kitaj-2003930144.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей