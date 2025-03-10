https://ria.ru/20250310/kiev-2003978941.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.03.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T01:07:00+03:00

2025-03-10T01:07:00+03:00

2025-03-10T01:07:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 00.51 мск, в Днепропетровской области - в 00.54.Ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины