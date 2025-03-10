https://ria.ru/20250310/khimki-2004006233.html

Глава Химок встретилась с женами бойцов СВО

Глава Химок встретилась с женами бойцов СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Глава Химок встретилась с женами бойцов СВО

Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова встретилась с женами бойцов специальной военной операции (СВО) и теми, кто сейчас помогает... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:16:00+03:00

2025-03-10T09:16:00+03:00

2025-03-10T09:16:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова встретилась с женами бойцов специальной военной операции (СВО) и теми, кто сейчас помогает фронту, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "При встрече было чувство, будто мы знаем друг друга много лет. Буквально с первых минут я почувствовала тепло и искренность, которые исходили от каждой", — написала Землякова в своем телеграм-канале. По данным пресс-службы, вопросы помощи и поддержки для бойцов СВО с главой обсудили Мария Постольникова, Виктория Петина, Надежда Рудакова, Ирина Каика и Ольга Кириллова. "Мы помогаем нашим бойцам с самых первых дней начала специальной военной операции. Закупаем необходимые продукты, технику и всегда рады, когда получаем весточку от ребят с передовой", — приводит пресс-служба слова руководителя химкинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации "Союз пенсионеров Подмосковья" Надежды Рудаковой. Также глава округа поздравила жителей городского округа с Международным женским днем, пожелала сил во всех делах и крепкого здоровья.

https://ria.ru/20241119/khimki-1984639406.html

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области)