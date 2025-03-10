https://ria.ru/20250310/khimki-2004006233.html
Глава Химок встретилась с женами бойцов СВО
Глава Химок встретилась с женами бойцов СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Глава Химок встретилась с женами бойцов СВО
Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова встретилась с женами бойцов специальной военной операции (СВО) и теми, кто сейчас помогает... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:16:00+03:00
2025-03-10T09:16:00+03:00
2025-03-10T09:16:00+03:00
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химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова встретилась с женами бойцов специальной военной операции (СВО) и теми, кто сейчас помогает фронту, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "При встрече было чувство, будто мы знаем друг друга много лет. Буквально с первых минут я почувствовала тепло и искренность, которые исходили от каждой", — написала Землякова в своем телеграм-канале. По данным пресс-службы, вопросы помощи и поддержки для бойцов СВО с главой обсудили Мария Постольникова, Виктория Петина, Надежда Рудакова, Ирина Каика и Ольга Кириллова. "Мы помогаем нашим бойцам с самых первых дней начала специальной военной операции. Закупаем необходимые продукты, технику и всегда рады, когда получаем весточку от ребят с передовой", — приводит пресс-служба слова руководителя химкинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации "Союз пенсионеров Подмосковья" Надежды Рудаковой. Также глава округа поздравила жителей городского округа с Международным женским днем, пожелала сил во всех делах и крепкого здоровья.
https://ria.ru/20241119/khimki-1984639406.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области)
Общество, Московская область (Подмосковье), Химки (городской округ в Московской области)
Глава Химок встретилась с женами бойцов СВО
Землякова встретилась с женами бойцов СВО и теми, кто помогает фронту
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова встретилась с женами бойцов специальной военной операции (СВО) и теми, кто сейчас помогает фронту, сообщает пресс-служба
администрации городского округа.
"При встрече было чувство, будто мы знаем друг друга много лет. Буквально с первых минут я почувствовала тепло и искренность, которые исходили от каждой", — написала Землякова в своем телеграм-канале.
По данным пресс-службы, вопросы помощи и поддержки для бойцов СВО с главой обсудили Мария Постольникова, Виктория Петина, Надежда Рудакова, Ирина Каика и Ольга Кириллова.
"Мы помогаем нашим бойцам с самых первых дней начала специальной военной операции. Закупаем необходимые продукты, технику и всегда рады, когда получаем весточку от ребят с передовой", — приводит пресс-служба слова руководителя химкинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации "Союз пенсионеров Подмосковья" Надежды Рудаковой.
Также глава округа поздравила жителей городского округа с Международным женским днем, пожелала сил во всех делах и крепкого здоровья.