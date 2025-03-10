https://ria.ru/20250310/kazan-2004138862.html
Появились подробности о водителе, наехавшем на остановку в Казани
Появились подробности о водителе, наехавшем на остановку в Казани - РИА Новости, 10.03.2025
Появились подробности о водителе, наехавшем на остановку в Казани
Водитель автомобиля, наехавшего на автобусную остановку в Казани, официально не работает и привлекался к ответственности за употребление наркотиков и отказ от... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:37:00+03:00
2025-03-10T16:37:00+03:00
2025-03-10T16:37:00+03:00
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавшего на автобусную остановку в Казани, официально не работает и привлекался к ответственности за употребление наркотиков и отказ от лечения, сообщает МВД по Татарстану. По данным полиции, водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. "В совершении преступления подозревается 29-летний официально не трудоустроенный житель Казани", - говорится в сообщении. Отмечается также, что водитель такси неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ и отказ от прохождения лечения. По данным минздрава Татарстана, всего в результате наезда пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших - ребенок 12 лет.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004134481.html
казань
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Момент наезда автомобиля на людей в Казани
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2025-03-10T16:37
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Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП
Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана.
2025-03-10T16:37
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происшествия, казань
Появились подробности о водителе, наехавшем на остановку в Казани
Наехавший на остановку в Казани водитель привлекался за употребление наркотиков