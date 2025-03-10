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В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов - РИА Новости, 10.03.2025
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14:28 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kazahstan-2004098142.html
В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов
В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов - РИА Новости, 10.03.2025
В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов
Спецслужбы Казахстана обезвредили на юге страны группу радикалов, подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:28:00+03:00
2025-03-10T14:28:00+03:00
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АЛМА-АТА, 10 мар - РИА Новости. Спецслужбы Казахстана обезвредили на юге страны группу радикалов, подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики. "Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму совместно с КНБ пресечена преступная деятельность группы религиозных радикалов из числа жителей Мактааральского района. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz. Сообщается, что также лидеры группы распространяли среди местного населения аудио- и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли более 20 единиц религиозной литературы, наркотические вещества, незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. В МВД уточнили, что участники группы арестованы с санкции суда.
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов

МВД совместно с КНБ обезвредили группу религиозных радикалов на юге Казахстана

© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 10 мар - РИА Новости. Спецслужбы Казахстана обезвредили на юге страны группу радикалов, подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики.
"Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму совместно с КНБ пресечена преступная деятельность группы религиозных радикалов из числа жителей Мактааральского района. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz.
Сообщается, что также лидеры группы распространяли среди местного населения аудио- и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли более 20 единиц религиозной литературы, наркотические вещества, незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. В МВД уточнили, что участники группы арестованы с санкции суда.
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