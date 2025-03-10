https://ria.ru/20250310/kazahstan-2004098142.html
В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов
В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов - РИА Новости, 10.03.2025
В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов
Спецслужбы Казахстана обезвредили на юге страны группу радикалов, подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:28:00+03:00
2025-03-10T14:28:00+03:00
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АЛМА-АТА, 10 мар - РИА Новости. Спецслужбы Казахстана обезвредили на юге страны группу радикалов, подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики. "Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму совместно с КНБ пресечена преступная деятельность группы религиозных радикалов из числа жителей Мактааральского района. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz. Сообщается, что также лидеры группы распространяли среди местного населения аудио- и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли более 20 единиц религиозной литературы, наркотические вещества, незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. В МВД уточнили, что участники группы арестованы с санкции суда.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов
МВД совместно с КНБ обезвредили группу религиозных радикалов на юге Казахстана
АЛМА-АТА, 10 мар - РИА Новости.
Спецслужбы Казахстана обезвредили на юге страны группу радикалов, подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, сообщает в понедельник пресс-служба
МВД республики.
"Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму совместно с КНБ пресечена преступная деятельность группы религиозных радикалов из числа жителей Мактааральского района. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz.
Сообщается, что также лидеры группы распространяли среди местного населения аудио- и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли более 20 единиц религиозной литературы, наркотические вещества, незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. В МВД уточнили, что участники группы арестованы с санкции суда.