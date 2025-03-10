https://ria.ru/20250310/kazahstan-2004098142.html

В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов

В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов - РИА Новости, 10.03.2025

В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов

Спецслужбы Казахстана обезвредили на юге страны группу радикалов, подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:28:00+03:00

2025-03-10T14:28:00+03:00

2025-03-10T14:28:00+03:00

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АЛМА-АТА, 10 мар - РИА Новости. Спецслужбы Казахстана обезвредили на юге страны группу радикалов, подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики. "Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму совместно с КНБ пресечена преступная деятельность группы религиозных радикалов из числа жителей Мактааральского района. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz. Сообщается, что также лидеры группы распространяли среди местного населения аудио- и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли более 20 единиц религиозной литературы, наркотические вещества, незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. В МВД уточнили, что участники группы арестованы с санкции суда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан