Ликсутов: ледовый каток в ОЭЗ Москвы посетили более 24 тысяч человек

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Масленица — это традиционный многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связаны обычаи печь блины и сжигать чучело.
Масленица — это традиционный многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связаны обычаи печь блины и сжигать чучело.
В первый день Масленицы в городах России устраивают народные гуляния и отмечают встречу праздника.
В первый день Масленицы в городах России устраивают народные гуляния и отмечают встречу праздника.
На второй день проходят "заигрыши": большие компании холостых юношей и девушек присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.
На второй день проходят "заигрыши": большие компании холостых юношей и девушек присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.
На следующие сутки наступает "лакомка". В этот день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.
На следующие сутки наступает "лакомка". В этот день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.
На фото: празднование Широкой Масленицы на набережной Северного речного вокзала в Москве.
На фото: празднование Широкой Масленицы на набережной Северного речного вокзала в Москве.
Четверг принято называть "разгуляй". Начинается празднование широкой масленицы.
Четверг принято называть "разгуляй". Начинается празднование широкой масленицы.
На фото: иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
На фото: иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
Пятый день — "тещины вечерки". Его принято проводить в семейном кругу с близкими людьми.
Пятый день — "тещины вечерки". Его принято проводить в семейном кругу с близкими людьми.
На фото: сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
В субботу проводятся "золовкины посиделки". В этот день невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.
В субботу проводятся "золовкины посиделки". В этот день невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.
На седьмой день начинаются проводы Масленицы.
В этот день проводятся гуляния, конкурсы и традиционное сжигания чучела — символа зимы.
В этот день проводятся гуляния, конкурсы и традиционное сжигания чучела — символа зимы.
На фото: празднование Масленицы в Суздале.
Кроме того, по церковному обычаю в последний день Масленицы родственники, друзья и близкие просят друг у друга прощения.
Кроме того, по церковному обычаю в последний день Масленицы родственники, друзья и близкие просят друг у друга прощения.
На фото: сжигание чучела на праздновании Масленицы в Суздале.
На фото: сжигание чучела на праздновании Масленицы в Суздале.
Масленица — это традиционный многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связаны обычаи печь блины и сжигать чучело.
В первый день Масленицы в городах России устраивают народные гуляния и отмечают встречу праздника.
На второй день проходят "заигрыши": большие компании холостых юношей и девушек присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.
На следующие сутки наступает "лакомка". В этот день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.
На фото: празднование Широкой Масленицы на набережной Северного речного вокзала в Москве.
Четверг принято называть "разгуляй". Начинается празднование широкой масленицы.
На фото: иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
Пятый день — "тещины вечерки". Его принято проводить в семейном кругу с близкими людьми.
На фото: сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
В субботу проводятся "золовкины посиделки". В этот день невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.
На седьмой день начинаются проводы Масленицы.
В этот день проводятся гуляния, конкурсы и традиционное сжигания чучела — символа зимы.
На фото: празднование Масленицы в Суздале.
Кроме того, по церковному обычаю в последний день Масленицы родственники, друзья и близкие просят друг у друга прощения.
На фото: сжигание чучела на праздновании Масленицы в Суздале.