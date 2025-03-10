https://ria.ru/20250310/katok-2004009342.html

Ликсутов: ледовый каток в ОЭЗ Москвы посетили более 24 тысяч человек

Ликсутов: ледовый каток в ОЭЗ Москвы посетили более 24 тысяч человек - РИА Новости, 10.03.2025

Ликсутов: ледовый каток в ОЭЗ Москвы посетили более 24 тысяч человек

Бесплатный ледовый каток, впервые открытый на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", в зимние месяцы посетило более 24 тысяч человек, сообщил заместитель РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:00:00+03:00

2025-03-10T10:00:00+03:00

2025-03-10T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бесплатный ледовый каток, впервые открытый на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", в зимние месяцы посетило более 24 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Столичная промышленность имеет большое значение не только для производственного сектора экономики, но и для повседневной жизни москвичей. Ярким примером такой интеграции стал ледовый каток, который был открыт на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ в рамках масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Зима в Москве". За время работы ледовую арену посетили свыше 24 тысячи человек, а в некоторые дни общая посещаемость достигала 700 гостей. На катке были созданы все условия для комфортного пребывания гостей", — привели слова Ликсутова в департаменте инвестиционной и промышленной политики города.Ледовая арена была открыта с 27 декабря по 9 марта. Здесь также можно было арендовать снаряжение, заточить коньки. Здесь же провели масленицу и проводили зиму в русских традициях. Праздничная программа масленичных гуляний была подготовлена с участием артистов Фольклорного центра "Москва"."Ледовый каток стал точкой притяжения, объединившей промышленников и жителей столицы. Еженедельно на льду профессиональные фигуристы проводили мастер-классы, участниками которых за все время работы катка стали свыше 300 человек", - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов