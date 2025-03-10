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Ликсутов: ледовый каток в ОЭЗ Москвы посетили более 24 тысяч человек - РИА Новости, 10.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/katok-2004009342.html
Ликсутов: ледовый каток в ОЭЗ Москвы посетили более 24 тысяч человек
Ликсутов: ледовый каток в ОЭЗ Москвы посетили более 24 тысяч человек - РИА Новости, 10.03.2025
Ликсутов: ледовый каток в ОЭЗ Москвы посетили более 24 тысяч человек
Бесплатный ледовый каток, впервые открытый на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", в зимние месяцы посетило более 24 тысяч человек, сообщил заместитель РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:00:00+03:00
2025-03-10T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бесплатный ледовый каток, впервые открытый на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", в зимние месяцы посетило более 24 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Столичная промышленность имеет большое значение не только для производственного сектора экономики, но и для повседневной жизни москвичей. Ярким примером такой интеграции стал ледовый каток, который был открыт на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ в рамках масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Зима в Москве". За время работы ледовую арену посетили свыше 24 тысячи человек, а в некоторые дни общая посещаемость достигала 700 гостей. На катке были созданы все условия для комфортного пребывания гостей", — привели слова Ликсутова в департаменте инвестиционной и промышленной политики города.Ледовая арена была открыта с 27 декабря по 9 марта. Здесь также можно было арендовать снаряжение, заточить коньки. Здесь же провели масленицу и проводили зиму в русских традициях. Праздничная программа масленичных гуляний была подготовлена с участием артистов Фольклорного центра "Москва"."Ледовый каток стал точкой притяжения, объединившей промышленников и жителей столицы. Еженедельно на льду профессиональные фигуристы проводили мастер-классы, участниками которых за все время работы катка стали свыше 300 человек", - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: ледовый каток в ОЭЗ Москвы посетили более 24 тысяч человек

Заммэра Ликсутов: ледовый каток в ОЭЗ Москвы посетили более 24 тысяч человек

© Фото : ОЭЗ "Технополис Москва"Бесплатный ледовый каток, открытый на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва"
Бесплатный ледовый каток, открытый на площадке Печатники ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : ОЭЗ "Технополис Москва"
Бесплатный ледовый каток, открытый на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва"
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бесплатный ледовый каток, впервые открытый на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", в зимние месяцы посетило более 24 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Столичная промышленность имеет большое значение не только для производственного сектора экономики, но и для повседневной жизни москвичей. Ярким примером такой интеграции стал ледовый каток, который был открыт на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ в рамках масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Зима в Москве". За время работы ледовую арену посетили свыше 24 тысячи человек, а в некоторые дни общая посещаемость достигала 700 гостей. На катке были созданы все условия для комфортного пребывания гостей", — привели слова Ликсутова в департаменте инвестиционной и промышленной политики города.
Ледовая арена была открыта с 27 декабря по 9 марта. Здесь также можно было арендовать снаряжение, заточить коньки. Здесь же провели масленицу и проводили зиму в русских традициях. Праздничная программа масленичных гуляний была подготовлена с участием артистов Фольклорного центра "Москва".
"Ледовый каток стал точкой притяжения, объединившей промышленников и жителей столицы. Еженедельно на льду профессиональные фигуристы проводили мастер-классы, участниками которых за все время работы катка стали свыше 300 человек", - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Провожаем зиму: как проходило празднование Масленицы в 2025 году
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Масленица — это традиционный многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связаны обычаи печь блины и сжигать чучело.

Празднование Масленицы в России

Масленица — это традиционный многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связаны обычаи печь блины и сжигать чучело.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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1 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В первый день Масленицы в городах России устраивают народные гуляния и отмечают встречу праздника.

Празднование Масленицы в Суздале

В первый день Масленицы в городах России устраивают народные гуляния и отмечают встречу праздника.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 15
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На второй день проходят "заигрыши": большие компании холостых юношей и девушек присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.

Празднование Масленицы в России

На второй день проходят "заигрыши": большие компании холостых юношей и девушек присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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3 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На следующие сутки наступает "лакомка". В этот день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.

Празднование Масленицы в России

На следующие сутки наступает "лакомка". В этот день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: празднование Широкой Масленицы на набережной Северного речного вокзала в Москве.

Празднование Масленицы в России

На фото: празднование Широкой Масленицы на набережной Северного речного вокзала в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Четверг принято называть "разгуляй". Начинается празднование широкой масленицы.

Празднование Масленицы в России

Четверг принято называть "разгуляй". Начинается празднование широкой масленицы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 15
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк

На фото: иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.

Празднование Масленицы в России

На фото: иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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7 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Пятый день — "тещины вечерки". Его принято проводить в семейном кругу с близкими людьми.

Празднование Масленицы в России

Пятый день — "тещины вечерки". Его принято проводить в семейном кругу с близкими людьми.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.

Масленица в Никола-Ленивце

На фото: сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В субботу проводятся "золовкины посиделки". В этот день невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.

Масленица в Никола-Ленивце

В субботу проводятся "золовкины посиделки". В этот день невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 15
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

На седьмой день начинаются проводы Масленицы.

Празднование Масленицы в России

На седьмой день начинаются проводы Масленицы.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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11 из 15
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В этот день проводятся гуляния, конкурсы и традиционное сжигания чучела — символа зимы.

Празднование Масленицы в России

В этот день проводятся гуляния, конкурсы и традиционное сжигания чучела — символа зимы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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12 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На фото: празднование Масленицы в Суздале.

Празднование Масленицы в России

На фото: празднование Масленицы в Суздале.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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13 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Кроме того, по церковному обычаю в последний день Масленицы родственники, друзья и близкие просят друг у друга прощения.

Празднование Масленицы в России

Кроме того, по церковному обычаю в последний день Масленицы родственники, друзья и близкие просят друг у друга прощения.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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14 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На фото: сжигание чучела на праздновании Масленицы в Суздале.

Празднование Масленицы в России

На фото: сжигание чучела на праздновании Масленицы в Суздале.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
15 из 15

Масленица — это традиционный многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связаны обычаи печь блины и сжигать чучело.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 15

В первый день Масленицы в городах России устраивают народные гуляния и отмечают встречу праздника.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 15

На второй день проходят "заигрыши": большие компании холостых юношей и девушек присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 15

На следующие сутки наступает "лакомка". В этот день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 15

На фото: празднование Широкой Масленицы на набережной Северного речного вокзала в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Четверг принято называть "разгуляй". Начинается празднование широкой масленицы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
6 из 15

На фото: иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
7 из 15

Пятый день — "тещины вечерки". Его принято проводить в семейном кругу с близкими людьми.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 15

На фото: сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 15

В субботу проводятся "золовкины посиделки". В этот день невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 15

На седьмой день начинаются проводы Масленицы.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
11 из 15

В этот день проводятся гуляния, конкурсы и традиционное сжигания чучела — символа зимы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
12 из 15

На фото: празднование Масленицы в Суздале.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Кроме того, по церковному обычаю в последний день Масленицы родственники, друзья и близкие просят друг у друга прощения.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
14 из 15

На фото: сжигание чучела на праздновании Масленицы в Суздале.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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15 из 15
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОбществоМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
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