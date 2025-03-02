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Провожаем зиму: как проходило празднование Масленицы в 2025 году - РИА Новости, 02.03.2025
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17:07 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/maslenitsa-2002564379.html
Провожаем зиму: как проходило празднование Масленицы в 2025 году
Провожаем зиму: как проходило празднование Масленицы в 2025 году - РИА Новости, 02.03.2025
Провожаем зиму: как проходило празднование Масленицы в 2025 году
РИА Новости, 02.03.2025
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фото, фото, россия, масленица, праздники
Фото, Россия, Масленица, Праздники

Провожаем зиму: как проходило празднование Масленицы в 2025 году

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© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Масленица — это традиционный многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связаны обычаи печь блины и сжигать чучело.

Празднование Масленицы в России

Масленица — это традиционный многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связаны обычаи печь блины и сжигать чучело.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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1 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В первый день Масленицы в городах России устраивают народные гуляния и отмечают встречу праздника.

Празднование Масленицы в Суздале

В первый день Масленицы в городах России устраивают народные гуляния и отмечают встречу праздника.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 15
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На второй день проходят "заигрыши": большие компании холостых юношей и девушек присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.

Празднование Масленицы в России

На второй день проходят "заигрыши": большие компании холостых юношей и девушек присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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3 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На следующие сутки наступает "лакомка". В этот день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.

Празднование Масленицы в России

На следующие сутки наступает "лакомка". В этот день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: празднование Широкой Масленицы на набережной Северного речного вокзала в Москве.

Празднование Масленицы в России

На фото: празднование Широкой Масленицы на набережной Северного речного вокзала в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Четверг принято называть "разгуляй". Начинается празднование широкой масленицы.

Празднование Масленицы в России

Четверг принято называть "разгуляй". Начинается празднование широкой масленицы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 15
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк

На фото: иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.

Празднование Масленицы в России

На фото: иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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7 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Пятый день — "тещины вечерки". Его принято проводить в семейном кругу с близкими людьми.

Празднование Масленицы в России

Пятый день — "тещины вечерки". Его принято проводить в семейном кругу с близкими людьми.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.

Масленица в Никола-Ленивце

На фото: сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В субботу проводятся "золовкины посиделки". В этот день невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.

Масленица в Никола-Ленивце

В субботу проводятся "золовкины посиделки". В этот день невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 15
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

На седьмой день начинаются проводы Масленицы.

Празднование Масленицы в России

На седьмой день начинаются проводы Масленицы.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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11 из 15
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В этот день проводятся гуляния, конкурсы и традиционное сжигания чучела — символа зимы.

Празднование Масленицы в России

В этот день проводятся гуляния, конкурсы и традиционное сжигания чучела — символа зимы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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12 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На фото: празднование Масленицы в Суздале.

Празднование Масленицы в России

На фото: празднование Масленицы в Суздале.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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13 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Кроме того, по церковному обычаю в последний день Масленицы родственники, друзья и близкие просят друг у друга прощения.

Празднование Масленицы в России

Кроме того, по церковному обычаю в последний день Масленицы родственники, друзья и близкие просят друг у друга прощения.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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14 из 15
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На фото: сжигание чучела на праздновании Масленицы в Суздале.

Празднование Масленицы в России

На фото: сжигание чучела на праздновании Масленицы в Суздале.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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15 из 15
 
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