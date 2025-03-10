https://ria.ru/20250310/kansk-2004055143.html

В Красноярском крае директора школы оштрафовали после массового отравления

В Красноярском крае директора школы оштрафовали после массового отравления - РИА Новости, 10.03.2025

В Красноярском крае директора школы оштрафовали после массового отравления

Директора канской школы №15, в которой отравились 50 учеников и сотрудников, привлекли к административной ответственности, сообщила прокуратура Красноярского... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:03:00+03:00

2025-03-10T12:03:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 10 мар – РИА Новости. Директора канской школы №15, в которой отравились 50 учеников и сотрудников, привлекли к административной ответственности, сообщила прокуратура Красноярского края. Массовое отравление в школе Канска произошло в ноябре 2024 года. По данным регионального СК, были госпитализированы 37 детей и пятеро взрослых, всего заболевших было 50 человек. Прокуратура сообщала РИА Новости, что после отравления у 30 человек был выявлен сальмонеллез. Также прокуратора сообщала, что ведомство в ходе проверки выявило многочисленные нарушения хранения продуктов у организатора школьного питания: на складских помещениях и в холодильных оборудованиях нет необходимых приборов для измерения температуры, на продуктах отсутствуют маркировки и ярлыки, нарушены требования при хранении инвентаря, продукты поступали без ветеринарных сопроводительных документов. Руководство учреждения не контролировало организацию и качество питания учеников, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм сотрудниками пищеблока. "По постановлениям прокуратуры директор школы оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение права на образование (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ), а организатор питания за нарушение ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ). Ему также назначен штраф", - говорится в сообщении. Уточняется, что краевая прокуратура также направила в суд 21 иск о компенсации морального вреда к школе и организатору питания. Расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, продолжается.

https://ria.ru/20250307/otravlenie-2003629680.html

https://ria.ru/20241030/sud-1980826252.html

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