https://ria.ru/20250310/izrail-2004117852.html

В Израиле призвали Европу отреагировать на сообщения об убийствах в Сирии

В Израиле призвали Европу отреагировать на сообщения об убийствах в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025

В Израиле призвали Европу отреагировать на сообщения об убийствах в Сирии

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в понедельник призвал страны Европы отреагировать на информацию о массовых убийствах алавитов и христиан в Сирии. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:31:00+03:00

2025-03-10T15:31:00+03:00

2025-03-10T15:31:00+03:00

в мире

сирия

европа

дамаск (город)

ксавье беттель

ахмед аш-шараа

биньямин нетаньяху

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в понедельник призвал страны Европы отреагировать на информацию о массовых убийствах алавитов и христиан в Сирии. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур. Заявление израильского министра Саара было сделано на встрече с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем в Иерусалиме. "Я подчеркнул опасность режима Джулани (президента Сирии на переходный период Ахмеда Аш-Шараа - ред.), которая проявилась в резне мирных жителей, алавитов и христиан, в эти выходные. Европа должна поднять свой голос против этих зверств и сделать выводы", - заявил Саар, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Ранее в понедельник израильский телеканал I24 сообщил, что лидеры общины алавитов в Сирии направили письмо израильским чиновникам, включая премьера Биньямина Нетаньяху, в котором попросили еврейское государство "спасти" это этническое меньшинство от преследований со стороны новых сирийских властей. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250310/sirija-2004079950.html

https://ria.ru/20250310/sirija-2004094848.html

https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003849256.html

сирия

европа

дамаск (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, европа, дамаск (город), ксавье беттель, ахмед аш-шараа, биньямин нетаньяху, израиль