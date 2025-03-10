В Израиле призвали Европу отреагировать на сообщения об убийствах в Сирии
Саар призвал ЕС отреагировать на убийства алавитов и христиан в Сирии
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в понедельник призвал страны Европы отреагировать на информацию о массовых убийствах алавитов и христиан в Сирии.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.
Заявление израильского министра Саара было сделано на встрече с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем в Иерусалиме.
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"Я подчеркнул опасность режима Джулани (президента Сирии на переходный период Ахмеда Аш-Шараа - ред.), которая проявилась в резне мирных жителей, алавитов и христиан, в эти выходные. Европа должна поднять свой голос против этих зверств и сделать выводы", - заявил Саар, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Ранее в понедельник израильский телеканал I24 сообщил, что лидеры общины алавитов в Сирии направили письмо израильским чиновникам, включая премьера Биньямина Нетаньяху, в котором попросили еврейское государство "спасти" это этническое меньшинство от преследований со стороны новых сирийских властей.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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