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В Израиле призвали Европу отреагировать на сообщения об убийствах в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
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15:31 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/izrail-2004117852.html
В Израиле призвали Европу отреагировать на сообщения об убийствах в Сирии
В Израиле призвали Европу отреагировать на сообщения об убийствах в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
В Израиле призвали Европу отреагировать на сообщения об убийствах в Сирии
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в понедельник призвал страны Европы отреагировать на информацию о массовых убийствах алавитов и христиан в Сирии. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:31:00+03:00
2025-03-10T15:31:00+03:00
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сирия
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ксавье беттель
ахмед аш-шараа
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в понедельник призвал страны Европы отреагировать на информацию о массовых убийствах алавитов и христиан в Сирии. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур. Заявление израильского министра Саара было сделано на встрече с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем в Иерусалиме. "Я подчеркнул опасность режима Джулани (президента Сирии на переходный период Ахмеда Аш-Шараа - ред.), которая проявилась в резне мирных жителей, алавитов и христиан, в эти выходные. Европа должна поднять свой голос против этих зверств и сделать выводы", - заявил Саар, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Ранее в понедельник израильский телеканал I24 сообщил, что лидеры общины алавитов в Сирии направили письмо израильским чиновникам, включая премьера Биньямина Нетаньяху, в котором попросили еврейское государство "спасти" это этническое меньшинство от преследований со стороны новых сирийских властей. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250310/sirija-2004079950.html
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сирия
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в мире, сирия, европа, дамаск (город), ксавье беттель, ахмед аш-шараа, биньямин нетаньяху, израиль
В мире, Сирия, Европа, Дамаск (город), Ксавье Беттель, Ахмед аш-Шараа, Биньямин Нетаньяху, Израиль
В Израиле призвали Европу отреагировать на сообщения об убийствах в Сирии

Саар призвал ЕС отреагировать на убийства алавитов и христиан в Сирии

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в понедельник призвал страны Европы отреагировать на информацию о массовых убийствах алавитов и христиан в Сирии.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Алавиты в Сирии попросили Израиль спасти их от преследований
Вчера, 13:32
Заявление израильского министра Саара было сделано на встрече с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем в Иерусалиме.
«
"Я подчеркнул опасность режима Джулани (президента Сирии на переходный период Ахмеда Аш-Шараа - ред.), которая проявилась в резне мирных жителей, алавитов и христиан, в эти выходные. Европа должна поднять свой голос против этих зверств и сделать выводы", - заявил Саар, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС, заявили в МИД Израиля
Вчера, 14:17
Ранее в понедельник израильский телеканал I24 сообщил, что лидеры общины алавитов в Сирии направили письмо израильским чиновникам, включая премьера Биньямина Нетаньяху, в котором попросили еврейское государство "спасти" это этническое меньшинство от преследований со стороны новых сирийских властей.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
МИД Франции выразил обеспокоенность насилием в Сирии
8 марта, 20:11
 
В миреСирияЕвропаДамаск (город)Ксавье БеттельАхмед аш-ШарааБиньямин НетаньяхуИзраиль
 
 
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