https://ria.ru/20250310/ispanija-2004119414.html

Испания может принять участие в военной миссии ЕС на Украине, пишут СМИ

Испания может принять участие в военной миссии ЕС на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025

Испания может принять участие в военной миссии ЕС на Украине, пишут СМИ

Испания рассматривает возможность участия в возможной военной миссии Евросоюза на Украине, но окончательное решение будет зависеть от гарантий безопасности и... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:36:00+03:00

2025-03-10T15:36:00+03:00

2025-03-10T15:36:00+03:00

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МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Испания рассматривает возможность участия в возможной военной миссии Евросоюза на Украине, но окончательное решение будет зависеть от гарантий безопасности и правового мандата операции, сообщает газета Pais с ссылкой на правительственные источники. Издание отмечает, что правительство Испании после визита испанского премьера Педро Санчеса в Киев 24 февраля и участия в переговорах в Париже и Лондоне признает, что не может оставаться в стороне, если европейские страны договорятся о размещении военной миссии на Украине. Однако власти в Мадриде пока не спешит с официальными заявлениями, в отличие от Великобритании, Франции и Дании, которые уже обсуждают возможность отправки контингентов, говорится в статье. "Если после заключения мирного соглашения с Россией на Украине появится европейская военная миссия, Испания должна будет так или иначе внести в нее свой вклад. Сейчас наша задача - помочь (Владимиру) Зеленскому подойти к переговорам с Россией в максимально выгодной позиции, а не строить предположения о будущем", - приводит газета слова источника в министерстве обороны Испании. По данным издания, среди возможных сценариев, которые рассматривает испанское руководство, - отправка военных наблюдателей для контроля за соблюдением потенциального перемирия, перенос европейской миссии по подготовке украинских военных (EUMAM) на территорию Украины, а также участие в силах сдерживания. Однако последний вариант требует серьезных обязательств, уточняется в материале. В случае развертывания 30-тысячного контингента на Украине потребуется в три раза больше военнослужащих для ротации и поддержки миссии, что становится серьезной проблемой для Испании, уже разместившей 3 тысячи военных в странах Восточной Европы, пишет газета. Кроме того, источники в испанских вооруженных силах указывают на отсутствие четкого механизма командования, юридической базы и гарантий защиты европейских военных. Во вторник глава испанского генштаба Теодоро Лопес Кальдерон примет участие в военной встрече НАТО и Евросоюза в Париже, где вопрос по возможной европейской миссии на Украине будет обсуждаться на высоком уровне. Однако любое решение об отправке испанских войск потребует одобрения парламента, где у правительства нет единогласной поддержки. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

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https://ria.ru/20250203/ispaniya-1997039539.html

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в мире, украина, испания, россия, педро санчес, кир стармер, дональд туск, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз