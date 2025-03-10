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Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
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07:56 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/iran-2003999103.html
Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ
Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ
Иранская разведка может стоять за последними попытками дестабилизации в Сирии, пишет турецкая газета Hürriyet, не приводя доказательств. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:56:00+03:00
2025-03-10T07:56:00+03:00
в мире
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
башар асад
хакан фидан
ахмед аш-шараа
иран
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Иранская разведка может стоять за последними попытками дестабилизации в Сирии, пишет турецкая газета Hürriyet, не приводя доказательств. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал в воскресенье региональные страны "взять ответственность" за ситуацию в Сирии, не назвав при этом конкретные страны. "Иранская разведка организует бывших солдат, которые служили в сирийской армии во времена Асада", - утверждает близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви, не приведя доказательств. По его утверждению, враги - Израиль и Иран - сотрудничают, чтобы "дестабилизировать Сирию". На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250309/sirija-2003973951.html
https://ria.ru/20250309/oon-2003953112.html
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
иран
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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, хакан фидан, ахмед аш-шараа, иран
В мире, Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Башар Асад, Хакан Фидан, Ахмед аш-Шараа, Иран
Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ

Hürriyet: Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Иранская разведка может стоять за последними попытками дестабилизации в Сирии, пишет турецкая газета Hürriyet, не приводя доказательств.
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал в воскресенье региональные страны "взять ответственность" за ситуацию в Сирии, не назвав при этом конкретные страны.
Сирия - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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"Иранская разведка организует бывших солдат, которые служили в сирийской армии во времена Асада", - утверждает близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви, не приведя доказательств.
По его утверждению, враги - Израиль и Иран - сотрудничают, чтобы "дестабилизировать Сирию".
На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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В миреСирияЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Башар АсадХакан ФиданАхмед аш-ШарааИран
 
 
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