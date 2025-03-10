Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ
Hürriyet: Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии
© AP Photo / Omar SanadikiСирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Иранская разведка может стоять за последними попытками дестабилизации в Сирии, пишет турецкая газета Hürriyet, не приводя доказательств.
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал в воскресенье региональные страны "взять ответственность" за ситуацию в Сирии, не назвав при этом конкретные страны.
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"Иранская разведка организует бывших солдат, которые служили в сирийской армии во времена Асада", - утверждает близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви, не приведя доказательств.
На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.