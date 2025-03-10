https://ria.ru/20250310/iran-2003999103.html

Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ

Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025

Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ

Иранская разведка может стоять за последними попытками дестабилизации в Сирии, пишет турецкая газета Hürriyet, не приводя доказательств. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T07:56:00+03:00

2025-03-10T07:56:00+03:00

2025-03-10T07:56:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

башар асад

хакан фидан

ахмед аш-шараа

иран

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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Иранская разведка может стоять за последними попытками дестабилизации в Сирии, пишет турецкая газета Hürriyet, не приводя доказательств. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал в воскресенье региональные страны "взять ответственность" за ситуацию в Сирии, не назвав при этом конкретные страны. "Иранская разведка организует бывших солдат, которые служили в сирийской армии во времена Асада", - утверждает близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви, не приведя доказательств. По его утверждению, враги - Израиль и Иран - сотрудничают, чтобы "дестабилизировать Сирию". На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250309/sirija-2003973951.html

https://ria.ru/20250309/oon-2003953112.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, хакан фидан, ахмед аш-шараа, иран