https://ria.ru/20250310/gusev-2004198483.html

В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ

В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025

В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ

Пострадавших и разрушений нет в Воронежской области после уничтожения вражеского БПЛА вечером в понедельник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T22:58:00+03:00

2025-03-10T22:58:00+03:00

2025-03-10T22:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет в Воронежской области после уничтожения вражеского БПЛА вечером в понедельник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в понедельник, в 21.03 мск."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев.Глава региона добавил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, безопасность