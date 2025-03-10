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В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ
В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ
Пострадавших и разрушений нет в Воронежской области после уничтожения вражеского БПЛА вечером в понедельник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:58:00+03:00
2025-03-10T22:58:00+03:00
2025-03-10T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет в Воронежской области после уничтожения вражеского БПЛА вечером в понедельник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в понедельник, в 21.03 мск."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев.Глава региона добавил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ
Гусев: ПВО сбила украинский БПЛА над Воронежской областью, никто не пострадал