https://ria.ru/20250310/gubernator-2004047960.html

Губернатор провинции в Южной Корее хотел бы участия Путина в саммите АТЭС

Губернатор провинции в Южной Корее хотел бы участия Путина в саммите АТЭС - РИА Новости, 10.03.2025

Губернатор провинции в Южной Корее хотел бы участия Путина в саммите АТЭС

Губернатор южнокорейской провинции Северная Кёнсан, принимающей в этом году мероприятия АТЭС, хотел бы участия президента России Владимира Путина в ноябрьском... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:31:00+03:00

2025-03-10T11:31:00+03:00

2025-03-10T11:49:00+03:00

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СЕУЛ, 10 мар - РИА Новости. Губернатор южнокорейской провинции Северная Кёнсан, принимающей в этом году мероприятия АТЭС, хотел бы участия президента России Владимира Путина в ноябрьском саммите АТЭС в Кёнчжу, сообщило агентство Ньюсис. "Я призываю наши страны еще более плотно сотрудничать в различных областях... И хотел бы, чтобы президент Владимир Путин обязательно принял участие в саммите АТЭС 2025 года, который пройдет в Кёнчжу", - заявил губернатор провинции Ли Чхоль У на встрече с послом России в Южной Корее Георгием Зиновьевым. В ходе беседы Ли Чхоль У отметил, что Россия в 2012 году принимала саммит АТЭС "в условиях кризиса и изменений в политической ситуации среди ключевых государств, таких как США и Китай", поэтому саммит во Владивостоке, по его словам, "мог бы стать важным образцом" и для властей провинции Северная Кёнсан, которые организуют саммит в Кёнчжу в "условиях непростой ситуации внутри страны и за рубежом". По данным Ньюсис, Зиновьев в ответ заявил, что надеется на укрепление обменов и приложит максимальные усилия для успешного проведения саммита АТЭС в этом году. После встречи посол вместе с губернатором, как сообщается, посетили историческую деревню Хахве и конфуцианскую академию Пёнсан совон в городе Андон, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, стороны осмотрели расположенный неподалеку храм Пончжонса, ведущий свою историю с VII века. Вскоре после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа губернатор провинции Северная Кёнсан Ли Чхоль У, представляющий правящую партию "Гражданская сила", встретился со вновь назначенным американским послом в Южной Корее Джозефом Юном и заявил, что если Трампу удастся завершить украинский конфликт, наладить отношения с Северной Кореей и добиться участия в саммите АТЭС в Кёнчжу президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, это сделает президента США "претендентом на Нобелевскую премию мира". Как сообщил ранее российским СМИ в Сеуле посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев, русофобская волна в АТЭС неуклонно идет на спад. По словам Бердыева, в ходе первого цикла встреч старших должностных лиц АТЭС, прошедших в начале марта в Кёнчжу, он провел "сверку часов" с рядом делегаций, среди которых были и некоторые представители "западного лагеря". Посол отметил, что они постепенно начинают понимать, что разговор с Россией неизбежен и должен базироваться не на ультиматумах, а на поиске компромиссов. Бердыев назвал это "нарождающейся позитивной тенденцией", которой, однако, еще предстоит окрепнуть.

https://ria.ru/20250307/ates-2003554500.html

https://ria.ru/20250309/mid-2003890621.html

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в мире, россия, сша, южная корея, владимир путин, георгий зиновьев, дональд трамп, юнеско, гражданская сила, большая двадцатка