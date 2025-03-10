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"Загонит в яму": немцам сообщили печальные новости о решении фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.03.2025
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04:50 10.03.2025 (обновлено: 06:19 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/germaniya-2003988285.html
"Загонит в яму": немцам сообщили печальные новости о решении фон дер Ляйен
"Загонит в яму": немцам сообщили печальные новости о решении фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.03.2025
"Загонит в яму": немцам сообщили печальные новости о решении фон дер Ляйен
План перевооружения Германии приведет к увеличению долговой нагрузки и полной деиндустриализации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T04:50:00+03:00
2025-03-10T06:19:00+03:00
германия
европа
урсула фон дер ляйен
александр меркурис
фридрих мерц
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. План перевооружения Германии приведет к увеличению долговой нагрузки и полной деиндустриализации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Перевооружение не будет таковым на самом деле. Оно будет происходить за счет займов, которые загонят Германию в долговую яму. А идея конверсии автомобильных заводов в танковые не имеет смысла, станет только хуже. Это последний шаг деиндустриализации в Германии. Они отдают свое место промышленного лидера Европы", — сказал он.Аналитик также отметил, что для начала перевооружения нужно отменить конституционное ограничение роста госдолга, иначе просто неоткуда брать деньги."У новоизбранного канцлера Германии Фридриха Мерца нет большинства в парламенте, чтобы принять его решения по увеличению расходов. Поэтому голосовать будет старый созыв бундестага, который уже не отражает волю народа. Мы все время говорим о падении демократии в Европе. Вот вам очередной пример", — заключил Меркурис.Фридрих Мерц твердо обозначил намерение создать два мегафонда: для обороны и инфраструктуры. Сообщалось, что суммарно в них может быть привлечено до 900 миллиардов евро.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов государств ЕС. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран союза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html
https://ria.ru/20250310/evropa-2003983780.html
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германия, европа, урсула фон дер ляйен, александр меркурис, фридрих мерц, еврокомиссия, евросоюз
Германия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Александр Меркурис, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, Евросоюз
"Загонит в яму": немцам сообщили печальные новости о решении фон дер Ляйен

Аналитик Меркурис: Германия попадет в долговую яму из-за перевооружения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Федеративной Республики Германия
Флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. План перевооружения Германии приведет к увеличению долговой нагрузки и полной деиндустриализации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Перевооружение не будет таковым на самом деле. Оно будет происходить за счет займов, которые загонят Германию в долговую яму. А идея конверсии автомобильных заводов в танковые не имеет смысла, станет только хуже. Это последний шаг деиндустриализации в Германии. Они отдают свое место промышленного лидера Европы", — сказал он.
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Аналитик также отметил, что для начала перевооружения нужно отменить конституционное ограничение роста госдолга, иначе просто неоткуда брать деньги.
"У новоизбранного канцлера Германии Фридриха Мерца нет большинства в парламенте, чтобы принять его решения по увеличению расходов. Поэтому голосовать будет старый созыв бундестага, который уже не отражает волю народа. Мы все время говорим о падении демократии в Европе. Вот вам очередной пример", — заключил Меркурис.
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Фридрих Мерц твердо обозначил намерение создать два мегафонда: для обороны и инфраструктуры. Сообщалось, что суммарно в них может быть привлечено до 900 миллиардов евро.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов государств ЕС. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран союза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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