https://ria.ru/20250310/ft-2004007325.html
Россия вошла в тройку лидеров по экспорту вооружений, пишет FT
Россия вошла в тройку лидеров по экспорту вооружений, пишет FT - РИА Новости, 10.03.2025
Россия вошла в тройку лидеров по экспорту вооружений, пишет FT
Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:23:00+03:00
2025-03-10T09:23:00+03:00
2025-03-10T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). "Данные также показали, что десятка крупнейших экспортеров оружия за последние пять лет осталась той же, что и в предыдущий период, однако Россия перешла на третье место после Франции из-за сокращения экспорта", - пишет издание. По данным газеты, две трети экспортируемых из РФ вооружений были направлены в Индию, Китай и Казахстан. Отмечается, что Украина стала крупнейшим импортером оружия, поставки в страну выросли примерно в 100 раз. США сохранили за собой первое место по экспорту оружия среди стран, нарастив долю в мировом экспорте с 35 до 43% за пять лет. В феврале гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал журналистам, что портфель заказов компании-спецэкспортёра российского оружия "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов. Глава госкорпорации также отметил, что в портфеле есть отложенные контракты, так как значительная часть вооружения производится для нужд российской армии.
https://ria.ru/20250217/portfel-1999752336.html
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россия, франция, индия, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, в мире
Россия, Франция, Индия, Сергей Чемезов, Ростех, Рособоронэкспорт, В мире
Россия вошла в тройку лидеров по экспорту вооружений, пишет FT
FT: Россия перешла на третье место после Франции по экспорту вооружений