https://ria.ru/20250310/film-2004192841.html

Фильм о Жириновском может выйти в 2026 году

Фильм о Жириновском может выйти в 2026 году - РИА Новости, 10.03.2025

Фильм о Жириновском может выйти в 2026 году

Документальный фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, может выйти в 2026 году, следует из проекта плана основных мероприятий по подготовке и РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:56:00+03:00

2025-03-10T21:56:00+03:00

2025-03-10T21:56:00+03:00

владимир жириновский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782111218_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_c0445f12e3da1c489e2d573003b8c41a.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Документальный фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, может выйти в 2026 году, следует из проекта плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Выпуск документального фильма, посвященного В.В.Жириновскому … 2026 год", - сказано в документе. Ранее пресс-служба партии сообщила РИА Новости, что премьерный показ документального сериала о жизни и деятельности Жириновского может состояться в июне 2026 года на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20250220/zhirinovskij-2000588272.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир жириновский, россия