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Фильм о Жириновском может выйти в 2026 году - РИА Новости, 10.03.2025
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21:56 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/film-2004192841.html
Фильм о Жириновском может выйти в 2026 году
Фильм о Жириновском может выйти в 2026 году - РИА Новости, 10.03.2025
Фильм о Жириновском может выйти в 2026 году
Документальный фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, может выйти в 2026 году, следует из проекта плана основных мероприятий по подготовке и РИА Новости, 10.03.2025
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владимир жириновский
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Документальный фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, может выйти в 2026 году, следует из проекта плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Выпуск документального фильма, посвященного В.В.Жириновскому … 2026 год", - сказано в документе. Ранее пресс-служба партии сообщила РИА Новости, что премьерный показ документального сериала о жизни и деятельности Жириновского может состояться в июне 2026 года на телеканале "Россия 1".
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владимир жириновский, россия
Владимир Жириновский, Россия
Фильм о Жириновском может выйти в 2026 году

Документальный фильм о Жириновском может выйти в 2026 году

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Документальный фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, может выйти в 2026 году, следует из проекта плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Выпуск документального фильма, посвященного В.В.Жириновскому … 2026 год", - сказано в документе.
Ранее пресс-служба партии сообщила РИА Новости, что премьерный показ документального сериала о жизни и деятельности Жириновского может состояться в июне 2026 года на телеканале "Россия 1".
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