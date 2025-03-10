https://ria.ru/20250310/evropa-2003983780.html

В США спрогнозировали результат войны России и Европы

В США спрогнозировали результат войны России и Европы - РИА Новости, 10.03.2025

В США спрогнозировали результат войны России и Европы

Если трезво оценивать ситуацию, экономика и армия Европы просто не выдержит открытой конфронтации с Россией, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T02:37:00+03:00

2025-03-10T02:37:00+03:00

2025-03-10T02:39:00+03:00

европа

россия

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дэниел дэвис

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Если трезво оценивать ситуацию, экономика и армия Европы просто не выдержит открытой конфронтации с Россией, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Россия провела промышленную мобилизацию, производство военной техники выросло в разы, но это не предел. Люди заключают контракт, сами поступают на военную службу, армия становится только больше. На Украине тем временем проходит силовая мобилизация, людей ловят на улицах", — сказал он.Кроме того, аналитик отметил, что в случае военной конфронтации Москва сможет быстро развернуть большую и организованную армию, в то время как, например, у Лондона нет ни одной действующей дивизии, как и армейской структуры в целом."Европейская экономика никак не изменилась, производство военной техники не сравнится с российским. И самый главный недостаток: в Европе нет никого с боевым опытом. В России люди на всех уровнях либо служили и воевали, либо сейчас получают актуальный опыт. Они не только знают, что нужно для ведения войны, но и как эффективно вести боевые действия", — заключил Дэвис.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно призывали к отправке войск на Украину.

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2003978560.html

https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html

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европа, россия, украина, дэниел дэвис, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон