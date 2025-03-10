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Эрдоган заявил о попытке ЕС справиться с одной из самых серьезных проблем - РИА Новости, 10.03.2025
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19:48 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/erdogan-2004177652.html
Эрдоган заявил о попытке ЕС справиться с одной из самых серьезных проблем
Эрдоган заявил о попытке ЕС справиться с одной из самых серьезных проблем - РИА Новости, 10.03.2025
Эрдоган заявил о попытке ЕС справиться с одной из самых серьезных проблем
ЕС на фоне ситуации на Украине пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности за последнее время, заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:48:00+03:00
2025-03-10T19:48:00+03:00
в мире
украина
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. ЕС на фоне ситуации на Украине пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности за последнее время, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Недавние дискуссии, особенно в контексте Украины, были встречены с беспокойством в странах-членах ЕС. ЕС пытается справиться с одним из самых серьезных испытаний в области безопасности за последнее время. Ценность взвешенной, последовательной и принципиальной позиции Турции, которую она занимала с первого дня, сегодня понятна лучше", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. По его словам, Анкара подчеркивает, что "мирный процесс без России или Украины никогда не будет постоянным". "Мы хотим развивать наши отношения с ЕС на основе общих интересов и взаимного уважения", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20241217/turtsija-1989713452.html
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в мире, украина, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Эрдоган заявил о попытке ЕС справиться с одной из самых серьезных проблем

Эрдоган: ЕС пытается решить одну из самых серьезных проблем в сфере безопасности

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. ЕС на фоне ситуации на Украине пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности за последнее время, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Недавние дискуссии, особенно в контексте Украины, были встречены с беспокойством в странах-членах ЕС. ЕС пытается справиться с одним из самых серьезных испытаний в области безопасности за последнее время. Ценность взвешенной, последовательной и принципиальной позиции Турции, которую она занимала с первого дня, сегодня понятна лучше", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
По его словам, Анкара подчеркивает, что "мирный процесс без России или Украины никогда не будет постоянным".
«
"Мы хотим развивать наши отношения с ЕС на основе общих интересов и взаимного уважения", - сказал турецкий лидер.
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