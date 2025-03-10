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Эрдоган заявил о попытке ЕС справиться с одной из самых серьезных проблем

Эрдоган заявил о попытке ЕС справиться с одной из самых серьезных проблем - РИА Новости, 10.03.2025

Эрдоган заявил о попытке ЕС справиться с одной из самых серьезных проблем

ЕС на фоне ситуации на Украине пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности за последнее время, заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:48:00+03:00

2025-03-10T19:48:00+03:00

2025-03-10T19:48:00+03:00

в мире

украина

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. ЕС на фоне ситуации на Украине пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности за последнее время, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Недавние дискуссии, особенно в контексте Украины, были встречены с беспокойством в странах-членах ЕС. ЕС пытается справиться с одним из самых серьезных испытаний в области безопасности за последнее время. Ценность взвешенной, последовательной и принципиальной позиции Турции, которую она занимала с первого дня, сегодня понятна лучше", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. По его словам, Анкара подчеркивает, что "мирный процесс без России или Украины никогда не будет постоянным". "Мы хотим развивать наши отношения с ЕС на основе общих интересов и взаимного уважения", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20241217/turtsija-1989713452.html

украина

турция

анкара (провинция)

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в мире, украина, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде