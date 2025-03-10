https://ria.ru/20250310/dushanbe-2004054947.html

В Душанбе открыли обелиск солдатам Великой Отечественной войны

В Душанбе открыли обелиск солдатам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 10.03.2025

В Душанбе открыли обелиск солдатам Великой Отечественной войны

Восстановленный на российские деньги обелиск в память о красноармейцах, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и умерших от ран в госпиталях... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:01:00+03:00

2025-03-10T12:01:00+03:00

2025-03-10T12:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

душанбе

таджикистан

семен григорьев

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДУШАНБЕ, 10 мар – РИА Новости. Восстановленный на российские деньги обелиск в память о красноармейцах, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и умерших от ран в госпиталях Советского Таджикистана, открыт на православном кладбище в Душанбе недалеко от Свято-Никольского собора, передает корреспондент РИА Новости. Памятник высотой 5 метров представляет собой четырехгранную стелу из красного гранита на квадратном пьедестале. Предыдущий обелиск на этом месте был установлен в 1965 году, к 20-летию Победы. Он был изготовлен из бетона, высота составляла два метра. За это время памятник успел сильно разрушиться. "Открытие памятника – одно из главных событий этого знаменательного года, года 80-летия Великой Победы, на территории Таджикистана Сегодня мы открываем восстановленный на средства Российской Федерации памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны красноармейцам, на который нанесены имена и фамилии захороненных офицеров и красноармейцев, умерших в эвакогоспиталях города Сталинабада", - сказал журналистам на церемонии открытия обелиска российский посол в Душанбе Семен Григорьев. Столица Таджикской ССР носила название Сталинабад с 1929 до 1961 года. Григорьев подчеркнул, что в настоящее время Великая Победа остается одним из главных устоев, объединяющих народы стран СНГ. "Нашим с вами священным долгом является защита правды о Великой Отечественной войне, ее героях, тех, кто спас мир ценой своей жизни", - сказал российский дипломат. Он отметил, что в ряде европейских стран идет "абсолютно циничная война" с памятниками и захоронениями советских воинов-освободителей, и на этом фоне "глубокой благодарности заслуживает отношение руководства Таджикистана, города Душанбе, всех жителей страны к общей исторической памяти". Посол выразил надежду, что этот памятник на Аллее славы православного кладбища в Душанбе, на котором увековечены имена 20 военнослужащих, отдавших жизнь за счастливое будущее потомков, станет одним из мест поклонения подвигам героям Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250226/memorial-2001772311.html

https://ria.ru/20241008/pobeda-1977018613.html

душанбе

таджикистан

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в мире, душанбе, таджикистан, семен григорьев, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне