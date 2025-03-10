Рейтинг@Mail.ru
Дугин призвал Россию и США объединить усилия по Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/dugin-2004108439.html
Дугин призвал Россию и США объединить усилия по Сирии
Дугин призвал Россию и США объединить усилия по Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
Дугин призвал Россию и США объединить усилия по Сирии
России совместно с США необходимо предпринять определенные усилия, чтобы разрешить сложившуюся в Сирии ситуацию, интересы Москвы и Вашингтона в этом вопросе... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:50:00+03:00
2025-03-10T14:50:00+03:00
в мире
сирия
сша
россия
александр дугин
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f213de1620d9348e8c67360eb530fc6.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. России совместно с США необходимо предпринять определенные усилия, чтобы разрешить сложившуюся в Сирии ситуацию, интересы Москвы и Вашингтона в этом вопросе совпадают, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Сейчас необходимо нам предпринять определенные усилия, для того чтобы действительно включиться, может быть, на сей раз вместе с США в разрешение той ужасной ситуации, которая сложилась в Сирии... Мы долго боролись за единство Сирии, за то, чтобы сохранить территориальную целостность этой страны", - сказал он. Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik заявил, что интересы Вашингтона в лице президента США Дональда Трампа и Москвы по Сирии совпадают, потому что оба государства хотят мира. "Мы за диалог, за мир", - отметил Дугин. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.
https://ria.ru/20250310/iran-2003999103.html
https://ria.ru/20250310/sirija-2004079950.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_df312ef20f061d693f15f14e6c778ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, россия, александр дугин, дональд трамп, оон
В мире, Сирия, США, Россия, Александр Дугин, Дональд Трамп, ООН
Дугин призвал Россию и США объединить усилия по Сирии

Дугин: Россия и США должны вместе решить ситуацию в Сирии, их интересы совпадают

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. России совместно с США необходимо предпринять определенные усилия, чтобы разрешить сложившуюся в Сирии ситуацию, интересы Москвы и Вашингтона в этом вопросе совпадают, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Сейчас необходимо нам предпринять определенные усилия, для того чтобы действительно включиться, может быть, на сей раз вместе с США в разрешение той ужасной ситуации, которая сложилась в Сирии... Мы долго боролись за единство Сирии, за то, чтобы сохранить территориальную целостность этой страны", - сказал он.
Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ
Вчера, 07:56
Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik заявил, что интересы Вашингтона в лице президента США Дональда Трампа и Москвы по Сирии совпадают, потому что оба государства хотят мира.
"Мы за диалог, за мир", - отметил Дугин.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.
Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Алавиты в Сирии попросили Израиль спасти их от преследований
Вчера, 13:32
 
В миреСирияСШАРоссияАлександр ДугинДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала