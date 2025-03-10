https://ria.ru/20250310/dugin-2004108439.html

Дугин призвал Россию и США объединить усилия по Сирии

Дугин призвал Россию и США объединить усилия по Сирии - РИА Новости, 10.03.2025

Дугин призвал Россию и США объединить усилия по Сирии

России совместно с США необходимо предпринять определенные усилия, чтобы разрешить сложившуюся в Сирии ситуацию, интересы Москвы и Вашингтона в этом вопросе... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:50:00+03:00

2025-03-10T14:50:00+03:00

2025-03-10T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. России совместно с США необходимо предпринять определенные усилия, чтобы разрешить сложившуюся в Сирии ситуацию, интересы Москвы и Вашингтона в этом вопросе совпадают, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Сейчас необходимо нам предпринять определенные усилия, для того чтобы действительно включиться, может быть, на сей раз вместе с США в разрешение той ужасной ситуации, которая сложилась в Сирии... Мы долго боролись за единство Сирии, за то, чтобы сохранить территориальную целостность этой страны", - сказал он. Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik заявил, что интересы Вашингтона в лице президента США Дональда Трампа и Москвы по Сирии совпадают, потому что оба государства хотят мира. "Мы за диалог, за мир", - отметил Дугин. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.

https://ria.ru/20250310/iran-2003999103.html

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в мире, сирия, сша, россия, александр дугин, дональд трамп, оон