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В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену - РИА Новости, 10.03.2025
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11:21 10.03.2025 (обновлено: 11:27 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/dtp-2004042911.html
В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену
В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену - РИА Новости, 10.03.2025
В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену
Полиция ищет водителя Infiniti, который, предположительно, в пьяном виде протаранил семь припаркованных автомобилей, а затем въехал в стену здания в поселке в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:21:00+03:00
2025-03-10T11:27:00+03:00
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Полиция ищет водителя Infiniti, который, предположительно, в пьяном виде протаранил семь припаркованных автомобилей, а затем въехал в стену здания в поселке в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел накануне вечером около дома №15 на Западном проезде в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти. "Неустановленный водитель, управляя автомобилем Infiniti, предположительно, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд сразу на 7 припаркованных автомобилей, после чего въехал в стену здания. После ДТП его виновник, оставив автомобиль, скрылся", – говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, водитель разыскивается.
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ленинградская область
всеволожский район
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену

Полиция ищет водителя Infiniti, протаранившего 7 машин в Ленинградской области

© Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-ПетербургНа месте ДТП в поселке имени Свердлова Ленинградской области. Кадр видео
На месте ДТП в поселке имени Свердлова Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
На месте ДТП в поселке имени Свердлова Ленинградской области. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Полиция ищет водителя Infiniti, который, предположительно, в пьяном виде протаранил семь припаркованных автомобилей, а затем въехал в стену здания в поселке в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, инцидент произошел накануне вечером около дома №15 на Западном проезде в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти.
"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Infiniti, предположительно, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд сразу на 7 припаркованных автомобилей, после чего въехал в стену здания. После ДТП его виновник, оставив автомобиль, скрылся", – говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, водитель разыскивается.
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ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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