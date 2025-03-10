https://ria.ru/20250310/dtp-2004042911.html
В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену
В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену - РИА Новости, 10.03.2025
В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену
Полиция ищет водителя Infiniti, который, предположительно, в пьяном виде протаранил семь припаркованных автомобилей, а затем въехал в стену здания в поселке в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:21:00+03:00
2025-03-10T11:21:00+03:00
2025-03-10T11:27:00+03:00
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Полиция ищет водителя Infiniti, который, предположительно, в пьяном виде протаранил семь припаркованных автомобилей, а затем въехал в стену здания в поселке в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел накануне вечером около дома №15 на Западном проезде в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти. "Неустановленный водитель, управляя автомобилем Infiniti, предположительно, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд сразу на 7 припаркованных автомобилей, после чего въехал в стену здания. После ДТП его виновник, оставив автомобиль, скрылся", – говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, водитель разыскивается.
https://ria.ru/20241025/naezd-1979959583.html
ленинградская область
всеволожский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену
Полиция ищет водителя Infiniti, протаранившего 7 машин в Ленинградской области