https://ria.ru/20250310/dtp-2004042911.html

В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену

В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену - РИА Новости, 10.03.2025

В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену

Полиция ищет водителя Infiniti, который, предположительно, в пьяном виде протаранил семь припаркованных автомобилей, а затем въехал в стену здания в поселке в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:21:00+03:00

2025-03-10T11:21:00+03:00

2025-03-10T11:27:00+03:00

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Полиция ищет водителя Infiniti, который, предположительно, в пьяном виде протаранил семь припаркованных автомобилей, а затем въехал в стену здания в поселке в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел накануне вечером около дома №15 на Западном проезде в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти. "Неустановленный водитель, управляя автомобилем Infiniti, предположительно, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд сразу на 7 припаркованных автомобилей, после чего въехал в стену здания. После ДТП его виновник, оставив автомобиль, скрылся", – говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, водитель разыскивается.

https://ria.ru/20241025/naezd-1979959583.html

ленинградская область

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)