https://ria.ru/20250310/dneprovskiy-2004101475.html

В Магадане выступили против превращения лагеря "Днепровский" в место памяти

В Магадане выступили против превращения лагеря "Днепровский" в место памяти - РИА Новости, 10.03.2025

В Магадане выступили против превращения лагеря "Днепровский" в место памяти

Рабочая группа Общественной палаты Магаданской области высказалась против того, чтобы считать лагерь "Днепровский" в Ягоднинском округе региона "местом памяти", РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:43:00+03:00

2025-03-10T14:43:00+03:00

2025-03-10T14:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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сергей носов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МАГАДАН, 10 мар - РИА Новости. Рабочая группа Общественной палаты Магаданской области высказалась против того, чтобы считать лагерь "Днепровский" в Ягоднинском округе региона "местом памяти", общественники делают упор на том, что после Великой Отечественной войны на руднике находился особый лагерь для власовцев, бандеровцев и других пособников фашистов. В июле 2024 года корреспондент РИА Новости, побывавший на месте событий, передал, что исправительно-трудовой лагерь "Днепровский" отреставрируют, чтобы открыть "Музей памяти" под открытым небом. Сотрудники "Государственного музея истории ГУЛАГа" (осенью прошлого года его деятельность приостановлена) планировали реконструировать и законсервировать "Днепровский" - один из самых сохранившихся производственных объектов лагерной Колымы, памятник сталинской эпохи. "Речь идет о Берлаге (Береговом исправительно-трудовом лагере) и его подразделении на руднике "Днепровский". Заключенных там содержалось больше тысячи, большинство из них составляли бандеровцы и власовцы. В целом же, через колымские лагеря прошли около 30 тысяч особо опасных государственных преступников. Никакой реабилитации или оправданию военные преступники не подлежат. К такому выводу пришли ведущие историки, юристы, представители правоохранительных органов и общественники на заседании рабочей группы Общественной палаты Магаданской области по истории Дальстроя", - рассказал РИА Новости председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко. Радченко уточнил, что общественники ничего не имеют против организации музея на территории "Днепровского", но "местом памяти" его называть нельзя. "Значительная часть бандеровцев, власовцев, карателей, предателей, перешедшие на сторону врага, отбывали абсолютно справедливое наказание как раз на территории Дальстроя в специальных лагерях системы "Берегового лагеря", в которую входили, например, "Днепровский" и "Бутыгычаг". Содержавшиеся там заключенные, в том числе, участвовали в карательных акциях против мирных жителей во время Великой Отечественной войны. Решение рабочей группы - направить губернатору Магаданской области (Сергею Носову) справку об этой стороне истории региона и предложения по информированию общественности", - добавил агентству Радченко. На руднике "Днепровский" в 1940-1950-е годы добывали оловянную руду (касситерит). Историко-культурный проект в Магаданской области планируют начать летом этого года и реализовать проект к 2030 году.

https://ria.ru/20250310/dushanbe-2004054947.html

https://ria.ru/20250131/mariupol-1996722175.html

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общество, магаданская область, сергей носов, 80-летие победы в великой отечественной войне