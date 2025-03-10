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Эксперт рассказал об имперском принципе Британии в отношении Украины и США - РИА Новости, 10.03.2025
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09:49 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/britanija-2004012056.html
Эксперт рассказал об имперском принципе Британии в отношении Украины и США
Эксперт рассказал об имперском принципе Британии в отношении Украины и США - РИА Новости, 10.03.2025
Эксперт рассказал об имперском принципе Британии в отношении Украины и США
Британия действует по старому имперскому принципу "разделяй и властвуй" в попытке оказать влияние на ход предстоящих переговоров Киева и Вашингтона, как раньше... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:49:00+03:00
2025-03-10T09:49:00+03:00
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богдан безпалько
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британия действует по старому имперскому принципу "разделяй и властвуй" в попытке оказать влияние на ход предстоящих переговоров Киева и Вашингтона, как раньше пытался повлиять на диалог России и Украины экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, после вмешательства которого в 2022 году конфликт только разгорелся, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее британская газета Times сообщала, что Лондон консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами. Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, по информации издания, рекомендовал Владимиру Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что якобы "Россия является главным препятствием на пути к миру". "Британия - достаточно мощное государство, опытное в дипломатии и построении интриг как между союзниками, так и между противниками... В данной ситуации они пытаются действовать по старому имперскому принципу "разделяй и властвуй". Вот тот же самый Джонсон, который отговорил Зеленского от подписания мирных соглашений, он же фактически спровоцировал разгорание конфликта, который до сих пор горит", - сказал Безпалько в беседе с агентством. По его словам, конфликт вокруг Украины без вмешательства Джонсона мог бы завершиться ещё тогда. "Вообще, есть хорошая поговорка: если утром двое соседей дерутся, значит, накануне вечером у кого-то из них побывал англичанин... Они хотят, чтобы Трамп изменил свою позицию и начал поддерживать Украину так же, как это делал (экс-президент США Джо) Байден хотя бы в какой-то степени: наполовину, например", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что при прошлой американской администрации Лондон и Вашингтон действовали сообща. "Что касается Джонсона, тогда была другая ситуация, другая администрация, другой президент, совершенно другое направление внешней политики, поэтому тогда это не представляло особого труда. Тогда Британия работала вместе с США в одной связке", - сказал Безпалько. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003761497.html
https://ria.ru/20250303/starmer-2002830574.html
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украина, россия, сша, борис джонсон, богдан безпалько, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, США, Борис Джонсон, Богдан Безпалько, Владимир Зеленский, В мире
Эксперт рассказал об имперском принципе Британии в отношении Украины и США

Политолог Безпалько: Британия действует по принципу "разделяй и властвуй"

© РИА Новости / Александр НатрускинБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Богдан Безпалько. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британия действует по старому имперскому принципу "разделяй и властвуй" в попытке оказать влияние на ход предстоящих переговоров Киева и Вашингтона, как раньше пытался повлиять на диалог России и Украины экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, после вмешательства которого в 2022 году конфликт только разгорелся, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее британская газета Times сообщала, что Лондон консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами. Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, по информации издания, рекомендовал Владимиру Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что якобы "Россия является главным препятствием на пути к миру".
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"Британия - достаточно мощное государство, опытное в дипломатии и построении интриг как между союзниками, так и между противниками... В данной ситуации они пытаются действовать по старому имперскому принципу "разделяй и властвуй". Вот тот же самый Джонсон, который отговорил Зеленского от подписания мирных соглашений, он же фактически спровоцировал разгорание конфликта, который до сих пор горит", - сказал Безпалько в беседе с агентством.
По его словам, конфликт вокруг Украины без вмешательства Джонсона мог бы завершиться ещё тогда.
"Вообще, есть хорошая поговорка: если утром двое соседей дерутся, значит, накануне вечером у кого-то из них побывал англичанин... Они хотят, чтобы Трамп изменил свою позицию и начал поддерживать Украину так же, как это делал (экс-президент США Джо) Байден хотя бы в какой-то степени: наполовину, например", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что при прошлой американской администрации Лондон и Вашингтон действовали сообща. "Что касается Джонсона, тогда была другая ситуация, другая администрация, другой президент, совершенно другое направление внешней политики, поэтому тогда это не представляло особого труда. Тогда Британия работала вместе с США в одной связке", - сказал Безпалько.
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3 марта, 18:47
Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Британия готовит Украину к переговорам с США, пишут СМИ
Вчера, 03:42
 
УкраинаРоссияСШАБорис ДжонсонБогдан БезпалькоВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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