Баку отверг обвинения Парижа в ведении гибридной войны
МИД Азербайджана отверг обвинения Франции в ведении гибридной войны
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Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 10 мар - РИА Новости. МИД Азербайджана отверг обвинения французской стороны в ведении гибридной войны против Парижа.
Ранее в понедельник министр по делам заморских территорий Франции Мануэль Вальс в интервью французскому BFMTV обвинил Баку в ведении гибридной войны против Парижа. Он утверждал, что Баку вмешивается в дела Парижа, поддерживая сторонников независимости на заморских территориях Франции.
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"Азербайджан категорически отвергает необоснованные обвинения Франции в адрес официального Баку, направленные на сокрытие неудачной политики Парижа на заморских территориях и попыток продолжения колониальной политики. Необоснованные обвинения в адрес Азербайджана из уст Вальса, продвигающего колониальную политику своей страны, свидетельствуют о неспособности Франции смириться с утратой влияния в этих регионах. В то время как он называет Францию "уникальной державой", на ее заморских территориях продолжаются акты насилия и подавляются движения за независимость", - отметил Гаджизаде.
По его словам, высказывания французского министра подтверждают готовность Парижа жертвовать принципами свободы слова и независимости ради собственных стратегических интересов.
"МИД Азербайджана призвал Францию прекратить необоснованную кампанию по дискредитации страны", - подчеркнул Гаджизаде.
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