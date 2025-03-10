https://ria.ru/20250310/azerbaydzhan-2004190980.html

Баку отверг обвинения Парижа в ведении гибридной войны

Баку отверг обвинения Парижа в ведении гибридной войны - РИА Новости, 10.03.2025

Баку отверг обвинения Парижа в ведении гибридной войны

МИД Азербайджана отверг обвинения французской стороны в ведении гибридной войны против Парижа. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:38:00+03:00

2025-03-10T21:38:00+03:00

2025-03-10T21:38:00+03:00

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БАКУ, 10 мар - РИА Новости. МИД Азербайджана отверг обвинения французской стороны в ведении гибридной войны против Парижа. Ранее в понедельник министр по делам заморских территорий Франции Мануэль Вальс в интервью французскому BFMTV обвинил Баку в ведении гибридной войны против Парижа. Он утверждал, что Баку вмешивается в дела Парижа, поддерживая сторонников независимости на заморских территориях Франции. "Азербайджан категорически отвергает необоснованные обвинения Франции в адрес официального Баку, направленные на сокрытие неудачной политики Парижа на заморских территориях и попыток продолжения колониальной политики. Необоснованные обвинения в адрес Азербайджана из уст Вальса, продвигающего колониальную политику своей страны, свидетельствуют о неспособности Франции смириться с утратой влияния в этих регионах. В то время как он называет Францию "уникальной державой", на ее заморских территориях продолжаются акты насилия и подавляются движения за независимость", - отметил Гаджизаде. По его словам, высказывания французского министра подтверждают готовность Парижа жертвовать принципами свободы слова и независимости ради собственных стратегических интересов. "МИД Азербайджана призвал Францию прекратить необоснованную кампанию по дискредитации страны", - подчеркнул Гаджизаде.

https://ria.ru/20250106/frantsiya-1992691899.html

https://ria.ru/20241218/gruziya-1989854161.html

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