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Судьба "девочки с косичками": как живет звезда кино Маргарита Сергеечева

Судьба "девочки с косичками": как живет звезда кино Маргарита Сергеечева - РИА Новости, 10.03.2025

Судьба "девочки с косичками": как живет звезда кино Маргарита Сергеечева

Актриса Маргарита Сергеечева была очень популярна в 1970-1980-е. Ещё в свои школьные годы она снялась в добром десятке картин и стала одной из самых... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:35:00+03:00

2025-03-10T18:35:00+03:00

2025-03-10T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Актриса Маргарита Сергеечева была очень популярна в 1970-1980-е. Ещё в свои школьные годы она снялась в добром десятке картин и стала одной из самых востребованных девочек советского кино. Маргариту Сергеечеву узнавали на улицах, называли "девочкой с косичками" и просили дать автограф.Невероятно яркие сыгранные роли актрисы до сих пор живут в памяти старшего поколения: озорная Джульетта Антонова из фильма "Странные взрослые", второй помощник капитана Настя Филимонова из ленты "Без году неделя" и Оля из "Дети как дети".До определенного момента у Маргариты все шло хорошо, актриса успешно окончила ЛГИТМиК и продолжала успешно сниматься в кино. Однако затем жизнь заставила её отказаться от актёрской карьеры.Не пустили на спектакль, но пустили в актрисыСтать актрисой Маргарите помог ее величество случай: шестилетняя Маргарита вместе с мамой пошла на премьеру спектакля в Большой драматический театр. Вышло так, что шуструю девочку по какой-то причине не пустили в зал, и она осталась на попечении вахтерши.Там-то маленькую Маргариту и увидел Ефим Захарович Копелян, которого девочка покорила своей непосредственностью и очень необычным голосом — маленькое белокурое создание обладало весьма низким тембром.Ефим Захарович почти сразу привел Маргариту на "Ленфильм". Коллегам девочка тоже понравилась, ее артистичность и искренность было сложно не заметить. К тому же она была послушной и трудолюбивой. Когда Валентин Горлов пригласил юную актрису в свою комедию "Где это видано, где это слыхано", она отнеслась к работе очень серьезно.И дебютная роль получилась успешной, актриса затем снялась еще в нескольких фильмах по мотивам рассказов Драгунского.Подвел маленький ростПо-настоящему знаменитой Маргариту сделал фильм "Странные взрослые", его трогательный сюжет запал в сердца зрителей, и картина имела большой успех.Потом была целая череда фильмов: "Пока бьют часы", "Четвертая высота", "Свет в окне", "Без году неделя", "Сказки старого волшебника", "Жил отважный капитан", "Про любовь, дружбу и судьбу", где зрителя все сильнее и сильнее покоряли образы, сыгранные актрисой.Маргарита от природы была очень маленького роста — всего метр пятьдесят. Поэтому, невзирая на яркий драматический талант, актриса была обречена всю жизнь довольствоваться ролями детей и мальчишек.Последний раз Маргарита появилась на экране в 1991 году в ленте "Брюнетка за тридцать копеек" и решила оставить профессию. Причин было несколько: специфический типаж внешности, перестройка в стране и как следствие — редкие съемки, угасание интереса к советским артистам.Неудачные бракиЗа плечами актрисы к тому времени уже было два неудачных брака. С первым мужем — театральным постановщиком Эриком Горошевским Маргарита познакомилась в Ленинграде. Брак продержался недолго. Окончив университет, актриса развелась с мужем и уехала в Москву.Во второй раз девушка вышла замуж за режиссера Рудольфа Фрунтова, который был старше нее на 20 лет. Он снимал любимую жену в своих фильмах. Среди них мелодрама "Про любовь, дружбу и судьбу", военная картина "Жил отважный капитан" и остросюжетный боевик "Дураки умирают по пятницам". Однако в начале 1990-х супруги расстались.Из актрис во врачиВ 1989 году Маргарита поступает в Российский государственный медицинский университет, окончательно порвав с карьерой актрисы. Ее решение шокировало бывших коллег.После семи лет учебы Маргарита с отличием заканчивает университет, возвращается уже в Санкт-Петербург и устраивается работать в бригаду скорой помощи. Следующие десять лет, по словам самой Маргариты, были очень счастливыми. Она нашла себя в работе медиком.Пациенты любили ее за доброту, обаяние и самоотверженность. Маргарита совсем не скучала по актерскому прошлому, известность ее всегда сильно нервировала.Роковая трагедияВ 2007 году Маргарита Сергеечева переносит тяжелейший инсульт. В тот день ничто не предвещало беды, бывшая актриса собиралась поехать в Крым, уже упаковала чемоданы — и вдруг ей стало плохо. Еле-еле своим ходом добралась до больницы. А наутро ее частично парализовало, нарушилась речь.Для спасения жизни Маргариты врачи сделали сложнейшую операцию на головном мозге. Начался долгий реабилитационный период. Работать она уже не могла, актрисе присвоили инвалидность, но мизерной пенсии не хватало даже на пропитание.Пожилая мать Маргариты была вынуждена обратиться за помощью к телеведущему Андрею Малахову, чтобы вся страна узнала о том, в каких тяжелейших условиях живет уже бывшая звезда экрана.Что сейчасМаргарита Сергеечева до сих пор до конца не реабилитировалась - правая рука и часть головного мозга не работают. Несмотря на это, она способна сама себя обслуживать и старается не терять связи с людьми.Маргарита любит проводить время в социальных сетях — в "ВКонтакте" у нее больше трех тысяч друзей и 14 тысяч подписчиков.Известно, что ей нравится выращивать цветы и ухаживать за своими кошками — у артистки их пять.Женщина не жаждет делиться своими проблемами с окружающими. Тем не менее она со стойкостью признает, что ее жизнь стала очень непростой.

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москва, санкт-петербург, андрей малахов, ленфильм