https://ria.ru/20250310/afrika-2004085281.html

Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Африку

Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Африку - РИА Новости, 10.03.2025

Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Африку

Поставки сельхозпродукции из России в страны Африки в прошлом году превысили 7 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2023 году, сообщает центр... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:49:00+03:00

2025-03-10T13:49:00+03:00

2025-03-10T13:49:00+03:00

экономика

россия

африка

египет

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Поставки сельхозпродукции из России в страны Африки в прошлом году превысили 7 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2023 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По оценкам экспертов, в 2024 году российский экспорт продукции АПК в страны Африки превысил 7 миллиардов долларов, увеличившись на 19% по сравнению с 2023 годом. Отечественные продовольственные товары поставлялись в 45 государств континента", - говорится в сообщении. Там отметили, что лидером по импорту российской продукции АПК является Египет и в прошлом году экспорт из РФ в эту страну вырос на 21% в стоимостном выражении. Основным продуктом поставок является пшеница. Также туда поставляются подсолнечное и соевое масло, зернобобовые культуры, семена льна, меласса, дрожжи и другие товары. В то же время, в пятерку лидеров импорта российского продовольствия в Африке входят Алжир, который в 2024 году нарастил стоимостный объем закупок на 1,5%, Ливия (-18%), Кения (+33%), Тунис (+28%), добавили в организации. Кроме того, в "Агроэкспорте" уточнили, что основой российского аграрного экспорта в Африку являются зерновые культуры - пшеница, ячмень и кукуруза, на которые совокупно пришлось 87% стоимостного объема поставок продовольствия на континент. Также африканские страны входят в число значимых покупателей масложировой продукции, мяса, рыбы и в 2024 году выросли отгрузки молочной продукции. "Африка увеличивает долю в экспорте российской пшеницы. Так, в сезоне 2023-2024 в африканские страны было ввезено 21,2 миллиона тонн пшеницы, что составляет 38% от общего объема экспорта пшеницы из России и является рекордно высоким показателем... В целом за последние пять лет доля стран Африки держалась на уровне около 40%, за исключением сезона 2022-2023, когда она упала до 35%", - заявил руководитель направления анализа аграрных рынков "Русагротранса" Игорь Павенский, слова которого приводятся в сообщении. В сельхозсезоне 2024-2025 страны африканского континента уже занимают более 50% от общего объема экспорта пшеницы из России, заключил Павенский.

https://ria.ru/20240824/afrika-1968238032.html

https://ria.ru/20240911/rossija-1972054285.html

https://ria.ru/20250215/zeynalova-1999542638.html

россия

африка

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, африка, египет, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)