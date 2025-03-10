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Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Африку - РИА Новости, 10.03.2025
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13:49 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/afrika-2004085281.html
Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Африку
Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Африку - РИА Новости, 10.03.2025
Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Африку
Поставки сельхозпродукции из России в страны Африки в прошлом году превысили 7 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2023 году, сообщает центр... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:49:00+03:00
2025-03-10T13:49:00+03:00
экономика
россия
африка
египет
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Поставки сельхозпродукции из России в страны Африки в прошлом году превысили 7 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2023 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По оценкам экспертов, в 2024 году российский экспорт продукции АПК в страны Африки превысил 7 миллиардов долларов, увеличившись на 19% по сравнению с 2023 годом. Отечественные продовольственные товары поставлялись в 45 государств континента", - говорится в сообщении. Там отметили, что лидером по импорту российской продукции АПК является Египет и в прошлом году экспорт из РФ в эту страну вырос на 21% в стоимостном выражении. Основным продуктом поставок является пшеница. Также туда поставляются подсолнечное и соевое масло, зернобобовые культуры, семена льна, меласса, дрожжи и другие товары. В то же время, в пятерку лидеров импорта российского продовольствия в Африке входят Алжир, который в 2024 году нарастил стоимостный объем закупок на 1,5%, Ливия (-18%), Кения (+33%), Тунис (+28%), добавили в организации. Кроме того, в "Агроэкспорте" уточнили, что основой российского аграрного экспорта в Африку являются зерновые культуры - пшеница, ячмень и кукуруза, на которые совокупно пришлось 87% стоимостного объема поставок продовольствия на континент. Также африканские страны входят в число значимых покупателей масложировой продукции, мяса, рыбы и в 2024 году выросли отгрузки молочной продукции. "Африка увеличивает долю в экспорте российской пшеницы. Так, в сезоне 2023-2024 в африканские страны было ввезено 21,2 миллиона тонн пшеницы, что составляет 38% от общего объема экспорта пшеницы из России и является рекордно высоким показателем... В целом за последние пять лет доля стран Африки держалась на уровне около 40%, за исключением сезона 2022-2023, когда она упала до 35%", - заявил руководитель направления анализа аграрных рынков "Русагротранса" Игорь Павенский, слова которого приводятся в сообщении. В сельхозсезоне 2024-2025 страны африканского континента уже занимают более 50% от общего объема экспорта пшеницы из России, заключил Павенский.
https://ria.ru/20240824/afrika-1968238032.html
https://ria.ru/20240911/rossija-1972054285.html
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экономика, россия, африка, египет, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Африка, Египет, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Африку

"Агроэкспорт": поставки сельхозпродукции из РФ в Африку выросли на 19% за год

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Поставки сельхозпродукции из России в страны Африки в прошлом году превысили 7 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2023 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По оценкам экспертов, в 2024 году российский экспорт продукции АПК в страны Африки превысил 7 миллиардов долларов, увеличившись на 19% по сравнению с 2023 годом. Отечественные продовольственные товары поставлялись в 45 государств континента", - говорится в сообщении.
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Там отметили, что лидером по импорту российской продукции АПК является Египет и в прошлом году экспорт из РФ в эту страну вырос на 21% в стоимостном выражении. Основным продуктом поставок является пшеница. Также туда поставляются подсолнечное и соевое масло, зернобобовые культуры, семена льна, меласса, дрожжи и другие товары.
В то же время, в пятерку лидеров импорта российского продовольствия в Африке входят Алжир, который в 2024 году нарастил стоимостный объем закупок на 1,5%, Ливия (-18%), Кения (+33%), Тунис (+28%), добавили в организации.
Кроме того, в "Агроэкспорте" уточнили, что основой российского аграрного экспорта в Африку являются зерновые культуры - пшеница, ячмень и кукуруза, на которые совокупно пришлось 87% стоимостного объема поставок продовольствия на континент. Также африканские страны входят в число значимых покупателей масложировой продукции, мяса, рыбы и в 2024 году выросли отгрузки молочной продукции.
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"Африка увеличивает долю в экспорте российской пшеницы. Так, в сезоне 2023-2024 в африканские страны было ввезено 21,2 миллиона тонн пшеницы, что составляет 38% от общего объема экспорта пшеницы из России и является рекордно высоким показателем... В целом за последние пять лет доля стран Африки держалась на уровне около 40%, за исключением сезона 2022-2023, когда она упала до 35%", - заявил руководитель направления анализа аграрных рынков "Русагротранса" Игорь Павенский, слова которого приводятся в сообщении.
В сельхозсезоне 2024-2025 страны африканского континента уже занимают более 50% от общего объема экспорта пшеницы из России, заключил Павенский.
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