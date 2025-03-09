Зеленский попытается сорвать мирные переговоры, заявил Дубинский
Дубинский: Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по Украине
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Может ли Зеленский сорвать мирные переговоры? Не просто может, друзья, но обязательно будет пытаться это делать. Зеленский одержим своей властью и величием с маниакальным пристрастием… Зеленский понимает, что перемирие, которое от него требует (президент США) Трамп - станет его последней подписью на посту президента, так как в условия перемирия будет входить объявление выборов и отмена военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По его мнению, после достижения договоренностей о перемирии и отмены военного положения Зеленскому придется бежать с Украины.
"Бежать придется еще и потому, что будет нужен виноватый… Зеленский явный кандидат на 111-ю (статью уголовного кодекса Украины "госизмена" – ред.) и пожизненное… Поэтому - или продолжать бойню и проливать кровь, или бежать. Учитывая нарциссическое расстройство персонажа, бежать он будет в последнюю очередь, а может быть выберет судьбу Геббельса. Поэтому и держаться за власть он будет до упора", - отметил Дубинский.
По его словам, для этого Зеленскому нужна будет масштабная провокация, после которой от перемирия откажется Россия.
"Или подрыв ЧАЭС, или удар по Курской АЭС. Грязная бомба - сумасшедший карлик пойдет на все. Поэтому Трампу надо действовать максимально быстро и жестко", - добавил Дубинский.
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Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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