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Зеленский попытается сорвать мирные переговоры, заявил Дубинский - РИА Новости, 09.03.2025
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13:39 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/zelenskij-2003914491.html
Зеленский попытается сорвать мирные переговоры, заявил Дубинский
Зеленский попытается сорвать мирные переговоры, заявил Дубинский - РИА Новости, 09.03.2025
Зеленский попытается сорвать мирные переговоры, заявил Дубинский
Владимир Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:39:00+03:00
2025-03-09T13:39:00+03:00
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россия
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владимир зеленский
александр дубинский
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Может ли Зеленский сорвать мирные переговоры? Не просто может, друзья, но обязательно будет пытаться это делать. Зеленский одержим своей властью и величием с маниакальным пристрастием… Зеленский понимает, что перемирие, которое от него требует (президент США) Трамп - станет его последней подписью на посту президента, так как в условия перемирия будет входить объявление выборов и отмена военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его мнению, после достижения договоренностей о перемирии и отмены военного положения Зеленскому придется бежать с Украины. "Бежать придется еще и потому, что будет нужен виноватый… Зеленский явный кандидат на 111-ю (статью уголовного кодекса Украины "госизмена" – ред.) и пожизненное… Поэтому - или продолжать бойню и проливать кровь, или бежать. Учитывая нарциссическое расстройство персонажа, бежать он будет в последнюю очередь, а может быть выберет судьбу Геббельса. Поэтому и держаться за власть он будет до упора", - отметил Дубинский. По его словам, для этого Зеленскому нужна будет масштабная провокация, после которой от перемирия откажется Россия. "Или подрыв ЧАЭС, или удар по Курской АЭС. Грязная бомба - сумасшедший карлик пойдет на все. Поэтому Трампу надо действовать максимально быстро и жестко", - добавил Дубинский. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250309/dubinskiy-2003863453.html
https://ria.ru/20250203/vybory-1996938616.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, курская аэс, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Курская АЭС, В мире
Зеленский попытается сорвать мирные переговоры, заявил Дубинский

Дубинский: Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по Украине

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Может ли Зеленский сорвать мирные переговоры? Не просто может, друзья, но обязательно будет пытаться это делать. Зеленский одержим своей властью и величием с маниакальным пристрастием… Зеленский понимает, что перемирие, которое от него требует (президент США) Трамп - станет его последней подписью на посту президента, так как в условия перемирия будет входить объявление выборов и отмена военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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По его мнению, после достижения договоренностей о перемирии и отмены военного положения Зеленскому придется бежать с Украины.
"Бежать придется еще и потому, что будет нужен виноватый… Зеленский явный кандидат на 111-ю (статью уголовного кодекса Украины "госизмена" – ред.) и пожизненное… Поэтому - или продолжать бойню и проливать кровь, или бежать. Учитывая нарциссическое расстройство персонажа, бежать он будет в последнюю очередь, а может быть выберет судьбу Геббельса. Поэтому и держаться за власть он будет до упора", - отметил Дубинский.
По его словам, для этого Зеленскому нужна будет масштабная провокация, после которой от перемирия откажется Россия.
"Или подрыв ЧАЭС, или удар по Курской АЭС. Грязная бомба - сумасшедший карлик пойдет на все. Поэтому Трампу надо действовать максимально быстро и жестко", - добавил Дубинский.
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Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныКурская АЭСВ мире
 
 
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