https://ria.ru/20250309/vykhodnye-2003870585.html

Россиян ждут продолжительные выходные в июне за счет переноса с 8 марта

Россиян ждут продолжительные выходные в июне за счет переноса с 8 марта - РИА Новости, 09.03.2025

Россиян ждут продолжительные выходные в июне за счет переноса с 8 марта

Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета РИА Новости, 09.03.2025

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2025-03-09T04:12:00+03:00

2025-03-09T09:12:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР)."Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне", — сказал собеседник агентства.Парламентарий напомнил, что 23 февраля в этом году совпало с воскресеньем, а 8 марта — с субботой, но при этом не нарушился баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе."Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. Из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня", — отметил Нилов.Депутат подчеркнул, что постановление о переносе выходных — это право правительства, которое реализуют ежегодно, при этом общее количество нерабочих дней в году сохраняется, но так оптимизируют и создают более комфортные условия для работы и отдыха.

https://ria.ru/20250303/paskha-2002640944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр