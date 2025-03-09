https://ria.ru/20250309/vykhodnye-2003870585.html
Россиян ждут продолжительные выходные в июне за счет переноса с 8 марта
Россиян ждут продолжительные выходные в июне за счет переноса с 8 марта - РИА Новости, 09.03.2025
Россиян ждут продолжительные выходные в июне за счет переноса с 8 марта
Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T04:12:00+03:00
2025-03-09T04:12:00+03:00
2025-03-09T09:12:00+03:00
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР)."Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне", — сказал собеседник агентства.Парламентарий напомнил, что 23 февраля в этом году совпало с воскресеньем, а 8 марта — с субботой, но при этом не нарушился баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе."Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. Из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня", — отметил Нилов.Депутат подчеркнул, что постановление о переносе выходных — это право правительства, которое реализуют ежегодно, при этом общее количество нерабочих дней в году сохраняется, но так оптимизируют и создают более комфортные условия для работы и отдыха.
https://ria.ru/20250303/paskha-2002640944.html
https://ria.ru/20250120/may-1855644309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
Россиян ждут продолжительные выходные в июне за счет переноса с 8 марта
Депутат Нилов: россиян ждут длинные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне", — сказал собеседник агентства.
Парламентарий напомнил, что 23 февраля в этом году совпало с воскресеньем, а 8 марта — с субботой, но при этом не нарушился баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе.
«
"Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. Из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня", — отметил Нилов.
Депутат подчеркнул, что постановление о переносе выходных — это право правительства, которое реализуют ежегодно, при этом общее количество нерабочих дней в году сохраняется, но так оптимизируют и создают более комфортные условия для работы и отдыха.