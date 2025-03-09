В районе Черкасс прогремела новая серия взрывов
В районе Черкасс после воздушной тревоги прогремела новая серия взрывов
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Новые взрывы раздались в районе города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в районе Черкасс и в самом городе в субботу около 23.48 мск.
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"Вблизи Черкасс и в окрестностях города слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской области, а также в Киеве и Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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