https://ria.ru/20250309/ukraina-2003863942.html

В Сумах прогремел повторный взрыв

В Сумах прогремел повторный взрыв - РИА Новости, 09.03.2025

В Сумах прогремел повторный взрыв

Повторный взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.03.2025

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах в субботу около 23.10 мск."В Сумах было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области, а также в Киеве и Киевской, Житомирской, Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сумская область, вооруженные силы украины