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В Петербурге два человека украли цветы с Пискаревского кладбища

В Петербурге два человека украли цветы с Пискаревского кладбища - РИА Новости, 09.03.2025

В Петербурге два человека украли цветы с Пискаревского кладбища

Житель Санкт-Петербурга и его спутница украли 12 букетов цветов с Пискаревского мемориального кладбища, им может грозить уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T10:47:00+03:00

2025-03-09T10:47:00+03:00

2025-03-09T10:47:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга и его спутница украли 12 букетов цветов с Пискаревского мемориального кладбища, им может грозить уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне ранним утром охранник Пискаревского кладбища сообщил в полицию Калининского района о задержании двух человек, которые загружали в свой автомобиль 12 кладбищенских букетов. "Полицейские доставили в отдел полиции для разбирательства 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу. Задержанные привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20250217/peterburg-1999870099.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)