В Петербурге два человека украли цветы с Пискаревского кладбища
В Петербурге мужчина и женщина украли 12 букетов цветов с Пискаревского кладбища
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище
Вечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга и его спутница украли 12 букетов цветов с Пискаревского мемориального кладбища, им может грозить уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне ранним утром охранник Пискаревского кладбища сообщил в полицию Калининского района о задержании двух человек, которые загружали в свой автомобиль 12 кладбищенских букетов.
"Полицейские доставили в отдел полиции для разбирательства 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу. Задержанные привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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