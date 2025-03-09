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В Петербурге два человека украли цветы с Пискаревского кладбища - РИА Новости, 09.03.2025
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10:47 09.03.2025
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В Петербурге два человека украли цветы с Пискаревского кладбища
В Петербурге два человека украли цветы с Пискаревского кладбища - РИА Новости, 09.03.2025
В Петербурге два человека украли цветы с Пискаревского кладбища
Житель Санкт-Петербурга и его спутница украли 12 букетов цветов с Пискаревского мемориального кладбища, им может грозить уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:47:00+03:00
2025-03-09T10:47:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга и его спутница украли 12 букетов цветов с Пискаревского мемориального кладбища, им может грозить уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне ранним утром охранник Пискаревского кладбища сообщил в полицию Калининского района о задержании двух человек, которые загружали в свой автомобиль 12 кладбищенских букетов. "Полицейские доставили в отдел полиции для разбирательства 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу. Задержанные привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге два человека украли цветы с Пискаревского кладбища

В Петербурге мужчина и женщина украли 12 букетов цветов с Пискаревского кладбища

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище
Вечный огонь у монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга и его спутница украли 12 букетов цветов с Пискаревского мемориального кладбища, им может грозить уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне ранним утром охранник Пискаревского кладбища сообщил в полицию Калининского района о задержании двух человек, которые загружали в свой автомобиль 12 кладбищенских букетов.
"Полицейские доставили в отдел полиции для разбирательства 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу. Задержанные привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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