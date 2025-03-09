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В США признали провал попытки остановить русский каток - РИА Новости, 09.03.2025
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07:12 09.03.2025 (обновлено: 13:08 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ssha-2003875908.html
В США признали провал попытки остановить русский каток
В США признали провал попытки остановить русский каток - РИА Новости, 09.03.2025
В США признали провал попытки остановить русский каток
Без США все европейские планы по поддержке Украины обречены на провал, заявил американский аналитик Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:12:00+03:00
2025-03-09T13:08:00+03:00
сша
франция
украина
джон миршаймер
евросоюз
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Без США все европейские планы по поддержке Украины обречены на провал, заявил американский аналитик Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Duran."Если США, Европа и Украина не смогли остановить русский каток, чего они ожидают, когда уйдут США? Их ждет большое разочарование", — сказал он.Эксперт также отметил, что каждый раз, когда Европа заявляет о замещении роли Вашингтона в поддержке Киева, они саботируют все попытки мирного решения конфликта."Европейцы не то чтобы способны поддержать Киев чем-то, кроме денег, а их армия в плохом состоянии. У Франции и Германии нет армии, способной потягаться с Россией. Пока что они только тратят деньги. Результаты этих вложений появятся только через несколько лет, и только в том случае, если деньги потратят рационально", — заключил Миршаймер.На днях президент Эммануэль Макрон обратился к французам и заявил, что "Россия стала угрозой для Парижа и ЕС". Он отметил, что стране необходимо продолжать наращивать военный бюджет, пообещав при этом не поднимать налоги.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы".
https://ria.ru/20250307/tramp-2003730344.html
https://ria.ru/20250308/protivorechiya-2003824063.html
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сша, франция, украина, джон миршаймер, евросоюз, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европа, в мире
США, Франция, Украина, Джон Миршаймер, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Специальная военная операция на Украине, Европа, В мире
В США признали провал попытки остановить русский каток

Аналитик Миршаймер: Европа неспособна тягаться с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРСЗО "Ураган"
РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Без США все европейские планы по поддержке Украины обречены на провал, заявил американский аналитик Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Duran.
"Если США, Европа и Украина не смогли остановить русский каток, чего они ожидают, когда уйдут США? Их ждет большое разочарование", — сказал он.
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Эксперт также отметил, что каждый раз, когда Европа заявляет о замещении роли Вашингтона в поддержке Киева, они саботируют все попытки мирного решения конфликта.
"Европейцы не то чтобы способны поддержать Киев чем-то, кроме денег, а их армия в плохом состоянии. У Франции и Германии нет армии, способной потягаться с Россией. Пока что они только тратят деньги. Результаты этих вложений появятся только через несколько лет, и только в том случае, если деньги потратят рационально", — заключил Миршаймер.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы".
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Специальная военная операция на УкраинеСШАФранцияУкраинаДжон МиршаймерЕвросоюзЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропаВ мире
 
 
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