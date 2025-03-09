https://ria.ru/20250309/ssha-2003875908.html

В США признали провал попытки остановить русский каток

В США признали провал попытки остановить русский каток - РИА Новости, 09.03.2025

В США признали провал попытки остановить русский каток

Без США все европейские планы по поддержке Украины обречены на провал, заявил американский аналитик Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T07:12:00+03:00

2025-03-09T07:12:00+03:00

2025-03-09T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Без США все европейские планы по поддержке Украины обречены на провал, заявил американский аналитик Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Duran."Если США, Европа и Украина не смогли остановить русский каток, чего они ожидают, когда уйдут США? Их ждет большое разочарование", — сказал он.Эксперт также отметил, что каждый раз, когда Европа заявляет о замещении роли Вашингтона в поддержке Киева, они саботируют все попытки мирного решения конфликта."Европейцы не то чтобы способны поддержать Киев чем-то, кроме денег, а их армия в плохом состоянии. У Франции и Германии нет армии, способной потягаться с Россией. Пока что они только тратят деньги. Результаты этих вложений появятся только через несколько лет, и только в том случае, если деньги потратят рационально", — заключил Миршаймер.На днях президент Эммануэль Макрон обратился к французам и заявил, что "Россия стала угрозой для Парижа и ЕС". Он отметил, что стране необходимо продолжать наращивать военный бюджет, пообещав при этом не поднимать налоги.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы".

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https://ria.ru/20250308/protivorechiya-2003824063.html

https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html

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сша, франция, украина, джон миршаймер, евросоюз, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европа, в мире