https://ria.ru/20250309/smi-2003913101.html

В пригороде Латакии идут ожесточенные бои, пишут СМИ

В пригороде Латакии идут ожесточенные бои, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2025

В пригороде Латакии идут ожесточенные бои, пишут СМИ

В пригороде Латакии идут ожесточенные бои между силами безопасности Сирии и вооруженными формированиями, передает телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источник... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:27:00+03:00

2025-03-09T13:27:00+03:00

2025-03-09T15:00:00+03:00

в мире

справки

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

башар асад

ахмед аш-шараа

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ДОХА, 9 мар — РИА Новости. В пригороде Латакии идут ожесточенные бои между силами безопасности Сирии и вооруженными формированиями, передает телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источник в министерстве обороны страны."В настоящее время ожесточенные столкновения происходят вокруг деревни Батанита в пригороде Латакии, куда бежали многие военные преступники прежнего режима Асада и группы вооруженных лиц, защищавших их", — говорится в сообщении.Как уточняется, в район Аль-Кадмус в пригороде Тартуса направили дополнительные подразделения сил общей безопасности для установления порядка и стабилизации ситуации. В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против нового руководства страны.В обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Местные власти ввели комендантский час. Министерство обороны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть САР.МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250309/sirija-2003864123.html

https://ria.ru/20250309/prezident-2003900012.html

https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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в мире, справки, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа