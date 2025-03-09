https://ria.ru/20250309/smi-2003913101.html
В пригороде Латакии идут ожесточенные бои, пишут СМИ
В пригороде Латакии идут ожесточенные бои, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2025
В пригороде Латакии идут ожесточенные бои, пишут СМИ
В пригороде Латакии идут ожесточенные бои между силами безопасности Сирии и вооруженными формированиями, передает телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источник... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:27:00+03:00
2025-03-09T13:27:00+03:00
2025-03-09T15:00:00+03:00
в мире
справки
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
башар асад
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003924597_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_a5291e78951f45d774141734cd79b221.jpg
ДОХА, 9 мар — РИА Новости. В пригороде Латакии идут ожесточенные бои между силами безопасности Сирии и вооруженными формированиями, передает телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источник в министерстве обороны страны."В настоящее время ожесточенные столкновения происходят вокруг деревни Батанита в пригороде Латакии, куда бежали многие военные преступники прежнего режима Асада и группы вооруженных лиц, защищавших их", — говорится в сообщении.Как уточняется, в район Аль-Кадмус в пригороде Тартуса направили дополнительные подразделения сил общей безопасности для установления порядка и стабилизации ситуации. В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против нового руководства страны.В обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Местные власти ввели комендантский час. Министерство обороны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть САР.МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250309/sirija-2003864123.html
https://ria.ru/20250309/prezident-2003900012.html
https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003924597_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2288b4b617f9617ae2af978ebc391310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Справки, Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
В пригороде Латакии идут ожесточенные бои, пишут СМИ
Al Ikhbariya: вокруг деревни Батанита в пригороде Латакии идут ожесточенные бои