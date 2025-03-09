https://ria.ru/20250309/siriya-2003930232.html

СМИ: силы безопасности Сирии отражают нападение на газовое управление

СМИ: силы безопасности Сирии отражают нападение на газовое управление - РИА Новости, 09.03.2025

СМИ: силы безопасности Сирии отражают нападение на газовое управление

Сотрудники сил безопасности Сирии отражают нападение вооруженных групп "сторонников бывшего режима" на операционное газовое управление в городе Банияс... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:59:00+03:00

2025-03-09T15:59:00+03:00

2025-03-09T16:16:00+03:00

в мире

тартус (мухафаза)

сирия

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ДОХА, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники сил безопасности Сирии отражают нападение вооруженных групп "сторонников бывшего режима" на операционное газовое управление в городе Банияс (провинция Тартус), сообщил сирийский телеканал Al Ikhbariya. По информации телеканала, сторонники бывшего режима напали на газовое управление Банияса, которое занимается переработкой газа, "с целью нарушить инфраструктуру, им противостоят силы общественной безопасности". Кроме того, силы безопасности страны преследуют офицеров прежнего режима в горах, уточнил официальный представитель минобороны Сирии полковник Хасан Абдель Гани. "После того, как удалось установить правопорядок и стабилизировать ситуацию в городах на побережье Средиземного моря, войска и силы безопасности начали второй этап военной операции по преследованию остатков и офицеров прежнего режима в пригородах и горной местности", - сказал он.

https://ria.ru/20250309/siriya-2003868494.html

https://ria.ru/20250309/sirija-2003864123.html

тартус (мухафаза)

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в мире, тартус (мухафаза), сирия